Lada moment w pobliżu Ziemi przeleci gigantyczna asteroida

Czy powinieneś się jej obawiać?

Niemały obiekt

Ciała potencjalnie niebezpieczne

Sposoby na uniknięcie zagłady

Jak informuje NASA, w czwartek 28 kwietnia niedaleko Ziemi znajdzie się ogromna asteroida. Jest ona co najmniej tak duża jak Empire State Building w Nowym Jorku, ale może być większa niż Burdż Chalifa. Czy ta jakkolwiek nam zagraża? Na szczęście w tej kwestii NASA ma dobre wieści, ale mimo to warto mieć ten obiekt na oku.Omawiana asteroida, znana jako 418135 lub 2008 AG33, charakteryzuje się średnicą szacowaną na 350 do 780 metrów. Ta przemknie w pobliżu Ziemi z prędkością 37 400 kilometrów na godzinę. NASA zaznacza jednak, że do przelotu dojdzie bez ryzyka uderzenia obiektu w naszą planetę.W najbliższym punkcje 28 kwietnia 418135 i Ziemię będą dzieliły jakieś 3,2 miliona kilometrów. To mniej więcej jedna ósma średniej odległości między Ziemią a Księżycem. Mogłoby się wydawać, że 3,2 miliona kilometrów to dużo, ale w skali kosmosu to naprawdę „rzut beretem”.NASA oznacza każdy obiekt, który zbliża się do Ziemi na mniej niż 193 miliony kilometrów, jako „obiekt bliski Ziemi”. Z kolei każde szybko przemieszczające się ciało, które zbliża się do Ziemi na mniej niż 7,5 miliona kilometra oznacza jako „potencjalnie niebezpieczne”. Jak widać, 2008 AG33 wpisuje się w obydwie te kategorie.Obiekty „bliskie Ziemi” i „potencjalnie niebezpieczne” są bacznie monitorowane przez astronomów. To na wypadek, gdyby ich przewidywana trajektoria się zmieniła, a jakikolwiek obiekt znalazł się na kursie kolizyjnym z Ziemią.Jak wskazuje nazwa asteroidy, która już jutro przeleci w pobliżu Ziemi, 418135 została odkryta w 2008 roku, a dokładniej mówiąc 12 stycznia 2008 roku. Za odkryciem stoją poszukiwacze asteroid z Mt. Lemmon Sky Center Observatory w Arizonie.2008 AG33 przelatuje w pobliżu Ziemi raz na kilka, kilkanaście a czasem nawet raz na kilkadziesiąt lat. Ostatni przelot miał miejsce 1 marca 2015 roku. Następny odbędzie się z kolei 25 maja 2029 roku. Przewiduje się, że wówczas asteroida znajdzie się jakieś 40 milionów kilometrów od naszej planety, czyli znacznie dalej niż jutro.Co ciekawe, wygląda na to, że w wkrótce w pobliżu Ziemi przeleci potencjalnie jeszcze większa asteroida - 467460 znana też jako 2006 JF42. Jej średnica może wynosić od 380 do 860 metrów. 2006 JF42 przeleci obok naszej planety 9 maja, z prędkością 40 700 kilometrów na godzinę i w odległości około 5,7 miliona kilometrów.Być może zastanawiasz się, co stałoby się, gdyby jakaś „potencjalnie niebezpieczna” asteroida, taka jak 2008 AG33 znalazła się nagle na kursie kolizyjnym z Ziemią. Cóż, gdyby tak stało się już niebawem, raczej mało bylibyśmy w stanie zrobić. Zapewne doszłoby do zagłady ludzkości.Na szczęście, NASA (i nie tylko ona) pracuje nad sposobami, które w przyszłości być może pozwolą nam uniknąć potencjalnej zagłady za sprawą asteroidy. W listopadzie minionego roku agencja wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną sondę DART, która przetestuje technikę umożliwiającą zmianę trajektorii lotu kosmicznego obiektu – technikę impaktora kinetycznego.W ramach swojej misji sonda DART ma zderzyć się z satelitą asteroidy Didymos. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, DART wbije się w 160-metrową skałę, poruszając się z prędkością około 24 tysięcy kilometrów na godzinę. Choć sama sonda rozbije się wówczas na malutkie kawałeczki, kolizja powinna co najwyżej wpłynąć na prędkość orbitowania księżyca wokół większej asteroidy.Źródło: NASA / fot. tyt. Canva