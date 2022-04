Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił na zdjęciu skrzydła anioła

Niesamowity widok.

„Skrzydła anioła”, czyli łączące się ze sobą galaktyki o oficjalnej nazwie VV689. | Źródło: ESA/Hubble, NASA, W. Keel

Los, który czeka wiele galaktyk

Skarbnica widoków z kosmosu

Obraz VV689 został odkryty w danych z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a przez naukowców-wolontariuszy biorących udział w projekcie Galaxy Zoo. W jego ramach tysiące wolontariuszy przeszukuje dane zebrane przez różne teleskopy.Wszechświat jest gigantyczny i choć zawiera mnóstwo pustych przestrzeni kolizje są w nim nieuniknione. Zderzają się w nim zarówno asteroidy, planety, gwiazdy, jak i całe galaktyki. To za sprawą grawitacji. Dwa powiązane grawitacyjnie obiekty stopniowo zbliżają się ze sobą, w długim grawitacyjnym tańcu, aż w końcu na siebie trafią.Co ciekawe, monitorując to, w jaki sposób galaktyki przemieszczają się w odniesieniu do siebie, naukowcy mogą przewidzieć, czy i kiedy się ze sobą zderzą. W przeszłości przewidziano na przykład, że za jakieś 5 miliardów lat nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna, zderzy się z Galaktyką Andromedy.Warto też wspomnieć, że w przypadku kolizji dwóch galaktyk zaskakująco mało obiektów, które je tworzą, zderza się ze sobą. To dlatego, że objętościowo w galaktykach jest znacznie więcej pustych przestrzeni niż obiektów. Niemniej, grawitacyjne interakcje wynikające z kolizji mogą inicjować procesy powstawania nowych gwiazd i układów planetarnych.W przyszłości naukowcy zamierzają przyjrzeć się „skrzydłom anioła” ponownie, z pomocą Zaawansowanej Kamery Przeglądowej (ACS) Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Wówczas ujrzymy zapewne ich jeszcze bardziej szczegółowe obrazy.Ciekawe, jakie jeszcze zdjęcia skrywają dane z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Nie mogę się doczekać, aż NASA i ESA podzielą się nimi ze światem.Źródło: ESA , fot. tyt. NASA