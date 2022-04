Łazik Perseverance uchwycił na filmie zaćmienie Słońca na Marsie

To rzadki widok.

Wydarzenie ważne dla naukowców

Marsjańskie zaćmienie Słońca na filmie z Perseverance

„Wiedziałam, że będzie to film o wysokiej jakości, ale nie spodziewałam się, że będzie tak niesamowity.”

„Możesz dostrzec szczegóły w kształcie cienia Fobosa, takie jak grzbiety i wypukłości na księżycowym krajobrazie.”

„Możesz też dostrzec plamy słoneczne. Fajnie, że jesteś w stanie zobaczyć to zaćmienie tak, jak na Marsie widział je łazik.”

Pojazd z ważną misją

Jak wiadomo, zaćmienie Słońca na Ziemi, nawet częściowe, to niezwykłe zjawisko. Szkoda że możemy podziwiać je tak rzadko. Jako że Mars posiada dwa księżyce, i na nim dochodzi do zaćmień Słońca. Dają one marsjańskim łazikom powód, by raz na jakiś czas spojrzeć w górę. Tak się składa, że w tym miesiącumiał okazję przyjrzeć się marsjańskiemu zaćmieniu Słońca i zarejestrował wówczas jego najlepszy film w historii.NASA rejestruje zaćmienia Słońca na Marsie od 2004 roku. Wówczas łaziki Spirit i Opportunity dokonały pierwszych obserwacji Fobosa przechodzącego przed tarczą Słońca. W 2019 rokunagrał pierwszy w historii film z tego wydarzenia, a potem, w tym samym miesiącu, uchwycił zaćmienie Słońca z udziałem drugiego księżyca Marsa – Deimosa.Obserwowanie zaćmień Słońca na Marsie pogłębia wiedzę naukowców na temat zmian orbity Fobosa oraz tego, w jaki sposób jego siły pływowe oddziałują na wnętrze Marsa i jego skorupę oraz płaszcz. Warto wspomnieć, że księżyc ten stopniowo coraz mocniej zbliża się do Czerwonej Planety, a za dziesiątki milionów lat się z nim zderzy i ulegnie zniszczeniu.Zaćmienie Słońca na Marsie, które sfilmował łazik Perseverance, miało miejsce 2 kwietnia bieżącego roku. Trwało ono jakieś 40 sekund. Pojazd uchwycił je z pomocą swojej kamery, w całej okazałości. Jako że mowa o kamerze nowej generacji, nigdy wcześniej nie mogliśmy podziwiać marsjańskiego zaćmienia Słońca w takiej rozdzielczości i przy takiej liczbie klatek na sekundę., powiedziała Rachel Howson z zespołu nadzorującego misję Perseverance, jedna z osób odpowiadających za pracę kamerę Mastcam-Z.Co istotne, kamera Mastcam-Z jest wyposażona w filtry słoneczne, które funkcjonują niczym okulary przeciwsłoneczne. Dzięki nim światło słoneczne nie jest na filmie Perseverance tak intensywne jak w rzeczywistości, co uwidacznia zaćmienie w szczegółowy sposób. Film doskonale pokazuje, jak nierówna jest powierzchnia Fobosa i jak charakterystyczny jest jego kształt., wyjaśnił Mark Lemmon, astronom ze Space Science Institute (SSI) w Boulder w Colorado.Łazik Perseverance wylądował na powierzchni Marsa 18 lutego 2021 roku. Od tego momentu pojazd skrupulatnie realizuje wyznaczane przez NASA zadania – pobiera próbki marsjańskiej powierzchni, eksploruje ją i nie tylko. Wszystko to między innymi po to, by spróbować odnaleźć ślady organizmów żywych i zidentyfikować środowiska, które w przeszłości mogły stwarzać odpowiednie warunki do powstania życia. Wytworzył on już nawet na Czerwonej Planecie tlen, a nawet nagrał dźwięki wytwarzane w jej atmosferze.W sumie Perseverance ma prowadzić badania na Czerwonej Planecie przynajmniej przez jeden marsjański rok, czyli przez 687 ziemskich dni. Biorąc jednak pod uwagę historię innych łazików NASA, można stwierdzić, że zapewne jego misja zostanie znacznie, znacznie wydłużona.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech