Wojsko USA: w Ziemię uderzyła międzygwiezdna asteroida. Naukowcy: nie tak prędko

Niedawno Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych odtajniło dane, zgodnie z którymi w 2014 roku w Ziemię miała uderzyć asteroida pochodzenia międzygwiezdnego. Jeśli to prawda, byłaby ona w takim razie najwcześniejszym znanym obiektem spoza Układu Słonecznego, wcześniejszym niż ‘Oumuamua, którą wykryto w 2017 roku. Niektórzy naukowcy mają jednak co do tej kwestii wątpliwości.Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych poinformowało o tym, że wspomniana asteroida była obiektem międzygwiezdnym, publikując poświęcone temu tematowi memorandum (memo). Memo to powstało w oparciu o pracę napisaną przez astrofizyków Avi’ego Loeba oraz Amira Siraja z Uniwersytetu Harvarda , umieszczoną na serwerze aRxiV (czyli niezrecenzowaną), a także analizę informacji o obiekcie przeprowadzoną przez Joela Mozera, dyrektora ds. nauki, technologii i badań w Siłach Kosmicznych USA. Praca Loeba i Siraja opisywała ciało o średnicy 46 centymetrów i masie 500 kilogramów, które zostało wykryte krótko po godzinie 19:00 czasu polskiego 8 stycznia 2014 roku. Zdaniem tych badaczy duża prędkość obiektu wskazywała na jego potencjalne pochodzenie z wnętrza obcego układu planetarnego w grubym dysku Drogi Mlecznej.Wielu astrofizyków jest zdziwionych tym, w jaki sposób Dowództwo Kosmiczne USA postąpiło w sprawie omawianej asteroidy. To już postanowiło potwierdzić, że obiekt jest pochodzenia międzygwiezdnego, mimo że zdaje się, iż po prostu mamy na to za mało dowodów, a te które mamy wymagają weryfikacji., powiedział Jonathan McDowell, astrofizyk z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.Rząd Stanów Zjednoczonych zbiera dane na temat mnóstwa meteoroidów, które wpadły w atmosferę Ziemi i zostały wykryte przez sensory opracowane z myślą o wykrywaniu pocisków rakietowych. NASA i Siły Powietrzne USA posiadają porozumienie, na podstawie którego Siły Powietrzne zgadzają się, by NASA otrzymywała te informacje i umieszczała je w bazie danych jej Centrum ds. Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi. Liczni badacze nie decydują się jednak na ich analizowanie, z prostego powodu. W przeszłości udowodniono bowiem, że dane z systemu wykrywającego pociski rakietowe są bardzo podatne na błędy w kwestii rejestrowania prędkości obiektów i kierunków, w jakich zmierzają. Tymczasem, to właśnie takie informacje są niezbędne, by stwierdzić, że meteoryt pochodzi spoza Układu Słonecznego. Podobno tylko jedna trzecia omawianych danych zgadza się z informacjami z informacjami z innego źródła, australijskiego – Desert Fireball Network.Rzecz jasna, żaden badacz nie wątpi, że obiekt wykryty w 2014 roku mógł być obiektem międzygwiezdnym. Nie można tego jednak w stu procentach potwierdzić, zwłaszcza że w rzeczywistości nie zostały w tym temacie przeprowadzone rzetelne, niezależne badania. Niektórzy naukowcy dodatkowo wątpią we wnioski Siraja i Loeba dlatego, że swego czasu Avi Loeb powszechnie promował teorię, jakoby inny międzygwiezdny obiekt – ‘Oumuamua – mógłby być statkiem obcych, na co oczywiście nie było dowodów., powiedział Alan Jackson, astrofizyk z Uniwersytetu Stanowego Arizony.Kto wie, być może kiedyś faktycznie zostaną przeprowadzone rzetelne i niezależne badania nad pochodzeniem meteoroidu wykrytego w 2014 roku. Dopiero wtedy będzie można potwierdzić, czy ten rzeczywiście przybył do Układu Słonecznego z innego zakątka Drogi Mlecznej.Źródło: Gizmodo , fot. tyt. Canva