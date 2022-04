Największa kometa w historii dostrzeżona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Dzięki tej maszynie udało się potwierdzić jej rozmiar.

Wiedza pozyskana dzięki obserwacjom i symulacjom

W 2014 roku astronomowie Pedro Bernarfinelli i Gary Bernstein na archiwalnych zdjęciach wykonanych w ramach przeglądu Dark Energy Survey przez Międzyamerykańskie Obserwatorium Cerro Tololo w Chile odkryli nową kometę. Dziś kometa ta znana jest jako C/2014 UN271 lub kometa Bernardinelli’ego-Bernsteina. Od samego początku podejrzewano, że jest ona dość duża, biorąc pod uwagę jej jasność w stosunku do odległości od Ziemi. Teraz udało się to potwierdzić, za sprawą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.Ba okazuje się, że komata Bernardinelli’ego-Bernsteina to największa odkryta dotąd kometa. Można śmiało nazywać ją megakometą.Omawiana kometa wciąż jest zbyt daleko, by Kosmiczny Teleskop Hubble’a mógł dostrzec jej jądro. Zatem, astronomowie musieli stworzyć komputerowy model otaczającej ją komy i dopasować ją do zdjęć z Teleskopu Hubble’a. Następnie komę zdjęto z modelu, pozostawiając tylko i wyłącznie ogromne jądro.