Na Neptunie zachodzą dziwne zmiany temperatury i nikt nie wie dlaczego

Duża część planety ochładza się w trakcie lata.

Rezultat lat obserwacji

„Ta zmiana była nieoczekiwana.”

„Jako że obserwowaliśmy Neptuna podczas jego wczesnego południowego lata, spodziewaliśmy się, że jego temperatury będą powoli rosły, a nie spadały.”

„Nasze dane dotyczą mniej niż połowy pory roku Neptuna, więc nikt nie spodziewał się dużych i szybkich zmian.”

Zmiany widoczne w podczerwieni

Astronomowie badający atmosfery Neptuna zauważyli, że w jego atmosferze zachodzą zmiany temperatury, których nie są w stanie wyjaśnić, a przynajmniej na razie. W ciągu ostatnich 17 lat globalna temperatura planety spadła, podczas gdy jej biegun południowy znacznie się ocieplił. To kolejna zagadka Układu Słonecznego, którą trzeba rozwiązać.Omawiane zmiany temperatury uchwycono na prawie 100 termowizyjnych obrazach wykonanych w latach 2003-2020 przez kilka naziemnych teleskopów. Z zdjęcia z tego okresu przedstawiają lato zaczynające się na południowej półkuli Neptuna i globalny spadek temperatury o 8 stopni Celsjusza w latach 2003-2018., powiedział Michael Roman, astronom z Uniwersytetu w Leicester w Anglii.Neptun to lodowy olbrzym znajdujący się w odległości około 30 jednostek astronomicznych (4,5 miliarda kilometra) od Słońca. Rok na Neptunie trwa aż 165 ziemskich lat, a więc zmiana pór roku zajmuje na nim sporo czasu. Każda pora roku trwa tam ponad 40 lat – dłużej niż na jakiejkolwiek innej planecie w Układzie Słonecznym.Lato rozpoczęło się na południowej półkuli Neptuna w 2005 roku. Zmiany, które od tego czasu na planecie zachodziły, astronomowie obserwowali przez teleskopy naziemne takie jak Bardzo Duży Teleskop w Chile czy Teleskopy Kecka oraz Teleskop Subaru na Hawajach., powiedział kolejny z badaczy, Glenn Orton z Laboratorium Napędu Odrzutowego Caltechu.W świetle widzialnym Neptun jest rzecz jasna zawsze niebieski, co jest wynikiem tego, jak metan w górnych warstwach jego atmosfery odbija światło. W zakresie podczerwieni południowy biegun Neptuna jest jednak wyraźnie jaśniejszy niż pozostałe części planety, co wskazuje na jego wyższą temperaturę.