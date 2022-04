Druga strona Księżyca różni się od tej widzianej z Ziemi. Ta symulacja pokazuje dlaczego

Naukowcy mają prawdopodobne rozwiązanie wieloletniej tajemnicy.

Zasługa symulacji

Stojąc na Ziemi, niezależnie od naszej lokalizacji, jesteśmy w stanie dostrzec zawsze tylko jedną i tę samą stronę Księżyca. Jego druga strona jest on naszej planety wiecznie odwrócona. Tymczasem tak się składa, że te dwie strony mocno się od siebie różnią.Niewidoczna z Ziemi strona Księżyca jest znacznie bardziej niż ta widoczna usiana kraterami. Strona widoczna charakteryzuje się zaś tak zwanymi księżycowymi morzami – rozległymi równinami wulkanicznego bazaltu, które wyglądają jak ciemne plamy. Przyczyna tak zróżnicowanego wyglądu jest tajemnicą – od momentu, gdy w latach 60. XX wieku pierwszy statek kosmiczny okrążył Księżyc, aż do dziś. To powiedziawszy, istnieje szansa, że nowa symulacja właśnie rozwiązała zagadkę z epoki misji Apollo.Modele komputerowe pokazują, że kiedyś najwyraźniej doszło do kolizji Księżyca z dużą asteroidą, w wyniku której doszło do wynurzenia na widocznej z Ziemi stronie satelity strumieni lawy. Co istotne, różnice dzielące strony Księżyca nie są tylko powierzchowne, gdyż odzwierciedlają je też ich odrębne składy geologiczne.Astronomowie od dawna podejrzewali, że widoczna z Ziemi strona Księżyca była kiedyś pokryta morzem lawy, która po ochłodzeniu wygładziła skalisty krajobraz, tworząc ciemne plamy, które widzimy dzisiaj. Nigdy nie było jednak wśród badaczy zgody co do tego, co spowodowało powstanie tego morza.Całą sprawę może wyjaśniać masywny krater znajdujący się na południowym biegunie Księżyca, znany jako basen Biegun Południowy – Aitken (SPA). Basen ten jest pozostałością po jednej z największych i najstarszych kolizji Księżyca z asteroidą. Symulacje pokazują, że do kolizji tej doszło we właściwym miejscu i czasie, aby zainicjować zmiany tylko po jednej stronie Księżyca – 4,3 miliarda lat temu.