Słońce jest obecnie znacznie aktywniejsze, niż przewidywano

Co to oznacza?

Cykl słoneczny i jego przebieg

Zachowanie udowadniające zależność między cyklami

Meteorolodzy dość dokładnie przewidują zmiany ziemskiej pogody. Dużo trudniej jest z kolei przewidywać zachowania Słońca. Zgodnie z przewidywaniami obecny cykl aktywności słonecznej powinien być bowiem łagodny, a tymczasem przebiega on zgoła inaczej. Ba, przepaść między przewidywaniami, a tym co się dzieje, powiększa się.Jako miarę aktywności słonecznej wykorzystuje się liczbę tak zwanych plam słonecznych - występujących tymczasowo na powierzchni gwiazdy ciemnych i stosunkowo chłodnych łat o bardzo silnych polach magnetycznych. W tej chwili na powierzchni Słońca znajduje się znacznie więcej plam niż przewidywały NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NASA oraz ISES (International Space Environmental Service). Właściwie, ich liczby przekraczają oczekiwania już od września 2020 roku. Oznacza to, że Słońce jest najpewniej nie w trakcie łagodnego, a niezwykle silnego cyklu aktywności.Słońce jest obiektem bardzo dynamicznym. Wraz z upływem czasu jego aktywność cyklicznie się zmienia. Cykl aktywności słonecznej trwa 11 lat (dokładnie 10,96 lat). Dzieli się on na dwie fazy. Podczas pierwszej, trwającej jakieś 4,26 lat, ma miejsce wzrost aktywności Słońca, objawiający się większą liczbą plam i rozbłysków, a podczas drugiej, trwającej 6,7 lat – spadek aktywności Słońca. Początek nowego cyklu wyznacza tak zwane minimum aktywności słonecznej. Podczas tego minimum Słońce ma najmniej plam słonecznych.Ostatnie minimum aktywności słonecznej (do którego dochodzi, gdy bieguny magnetyczne Słońca zamieniają się miejscami) miało miejsce w grudniu 2019 roku. Obecnie trwa 25. cykl słoneczny, w przypadku którego powoli zbliżamy się do maksimum aktywności słonecznej. To ma nastąpić w lipcu 2025 roku. Wtedy na Słońcu będzie widoczna największa liczba plam w cyklu.W stosunku do innych cykli słonecznych cykl 24. był dość spokojny. W trakcie jego maksimum notowano maksymalnie 114 plam jednocześnie. Przewidywano, że cykl 25. będzie przebiegał podobnie. Tymczasem, liczba plam widocznych na Słońcu w ciągu ostatnich 18 miesięcy była konsekwentnie wyższa niż się spodziewano. W tej chwili Słońce ma blisko 80 plam słonecznych, a od maksimum słonecznego dzielą nas jeszcze trzy lata.