Astronomowie odkryli egzoplanetę, która formuje się w nietypowy sposób

Jak wiele innych planet powstało tak, jak ona?

Narodziny układu planetarnego

Układ skrywający sekrety

Odkrycie odległego gazowego giganta, który wciąż jest w trakcie formowania pokazuje, że nasza wiedza na temat powstawania planet nadal nie jest kompletna. AB Aurigae b, bo tak brzmi nazwa domniemanej protoplanety, kształtuje się w dużej odległości od swojej gwiazdy AB Aurigae i to w dość nietypowy sposób.Dowody sugerują, żepowstaje poprzez odgórna grawitacyjne zapadanie się obłoków gazu. Tymczasem powszechnie akceptowanym modelem powstawania planet jest model oddolny, w którym planety rodzą się w wyniku stopniowej akumulacji pyłu i skał. Odkrycie sugeruje zatem, że planety powstają nie na jeden sposób, a na wiele, co może mieć związek z ich różnorodnością.W ostatnich latach AB Aurigae była poddawana wielu obszernym badaniom. Jest to bardzo młoda gwiazda, która wciąż się kształtuje. Ma ona bowiem nie więcej niż 5 milionów lat. Dla porównania, Słońce ma 4,6 miliarda lat. Gwiazdę wciąż otacza gruby, turbulentny dysk gazu i pyłu. Kiedy protogwiazda rośnie, ten gaz i pył zasila jej wzrost. Jako że ta konkretna znajduje się stosunkowo blisko Ziemi – w odległości zaledwie 508 lat świetlnych – jest doskonałym laboratorium do badania procesu powstawania układów planetarnych.To co pozostanie z wspomnianego dysku po uformowaniu się gwiazdy, utworzy inne obiekty – planety i mniejsze ciała takie jak planety karłowate, komety i inne skały. Zgodnie z naszą obecną wiedzą na temat formowania się planet, te mniejsze ciała mogą zacząć łączyć się, by z czasem utworzyć planety w ramach tak zwanego modelu akrecji jądra.Model akrecji jądra omawia proces sklejania się kawałków skał w protoplanetarnym dysku gazu i pyłu, najpierw z pomocą sił elektrostatycznych, a następnie grawitacji, tworząc coraz większe ciało i budując planetę „od dołu do góry”. Powstała planeta ma stały rdzeń, który jest stosunkowo chłodny i ciemny.Inny model formowania się planet znany jest jako model niestabilności dysku. Aby planeta mogła powstać zgodnie z jego założeniami, stygnący dysk protoplanetarny musi spowodować niestabilność grawitacyjną i się rozpaść. Część dysku następnie zapadnie się bezpośrednio w gazowego giganta. W tym modelu planeta nie ma stałego rdzenia i powstaje jako obiekt gorętszy i jaśniejszy.To co dzieje się w dysku gwiazdy AB Aurigae było trudne do wyjaśnienia. Po pierwsze, astronomowie myśleli, że widzieli tam egzoplanetę w odległości od gwiazdy podobnej do tej dzielącej Słońce i Neptuna. Ta interpretacja została później zakwestionowana przez innych astronomów, którzy stwierdzili, że obiekt może być drugą gwiazdą. Nowe badania, przeprowadzone z wykorzystaniem Teleskopu Subaru oraz Kosmicznego Teleskopu Hubble’a pokazały jednak, że wokół AB Aurigae gatycznie może krążyć formująca się planeta, ale nie w odległości Neptuna, a trzy razy dalej. Mowa o dystansie około 93 jednostek astronomicznych.