17 tysięcy lat świetlnych stąd w kosmosie znajduje się bliźniaczka Jowisza

Odkryto ją dzięki niedziałającemu już teleskopowi.

Odkrycie dokonane metodą mikrosoczewkowania

„Kosmiczny Teleskop Keplera nigdy nie został zaprojektowany do znajdowania planet z pomocą mikrosoczewkowania, więc pod wieloma względami imponujące jest, że to zrobił.”

Klon Jowisza i jego znaczenie

Dzięki danym zebranym przez Kosmiczny Teleskop Keplera udało się odkryć egzoplanetę znajdującą się aż 17 tysięcy lat świetlnych z dala od Ziemi. To właściwie najodleglejsza planeta odkryta za sprawą tego obserwatorium. Co najciekawsze, jest ona bliźniaczką Jowisza – charakteryzuje się podobną masą i orbituje wokół swojej gwiazdy w niemal tej samej odległości co Jowisz wokół Słońca.Omawiana planeta to K2-2016-BLG-0005Lb. Jest ona pierwszą potwierdzoną planetą spośród tych 27 kandydatek, które wykryto metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego, analizując dane zebrane przez Teleskop Keplera w 2016 roku., powiedział astronom Eamonn Kerins z Uniwersytetu w Manchesterze.Na czym polega metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego? Pola grawitacyjne masywnych obiektów takich jak gwiazdy potrafią być na tyle silne, by zakrzywiać czasoprzestrzeń wokół siebie, przez co wpływają na tor lotu światła mijającego je w odpowiednio bliskiej odległości. Takie zjawisko jesteśmy w stanie zaobserwować, gdy odpowiednio masywna gwiazda ustawi się dokładnie między nami, a inną gwiazdą emitującą światło. Obiektem soczewkującym może być jednak nie tylko gwiazda, ale również planeta. Jeśli światło gwiazdy znajdującej się w tle napotka taką planetę po drodze do Ziemi, zostanie zakrzywione i skupione niczym zwykła soczewka. Na Ziemi będzie to widoczne w postaci rozbłysku.Mikrosoczewkowanie grawitacyjne dobrze sprawdza się w wykrywaniu egzoplanet znajdujących się daleko od Ziemi, krążących daleko od swoich gwiazd, nawet planet o małych masach. Dotychczas najodleglejszą planetę w Drodze Mlecznej odkryto właśnie dzięki tej metodzie – planetę o masie Ziemi znajdującą się jakieś 25 tysięcy lat świetlnych stąd.Dane z Kosmicznego Teleskopu Keplera w połączeniu z danym pochodzącymi z naziemnych obserwatoriów pokazały, że K2-2016-BLG-0005Lb charakteryzuje się 1,1 masy Jowisza. Egzoplanetę dzieli zaś od swojej gwiazd 4,4 jednostki astronomicznej. Jowisz okrąża Słońce w odległości 5,2 jednostki astronomicznej.