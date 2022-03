Kosmiczny Teleskop Hubble'a dostrzegł gwiazdę rekordowo odległą od Ziemi

Jej światło potrzebowało miliardów lat, by dotrzeć do Ziemi.

Chociaż obecnie mówi się o Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba i o odkryciach, które ten potencjalnie pozwoli dokonać, nie należy zapominać, że Kosmiczny Teleskop Hubble’a jeszcze nie odchodzi na emeryturę. Tak się bowiem składa, że dzięki niemu astronomowie zdołali dostrzec najodleglejszą gwiazdę w historii, o istnieniu której NASA poinformowała wczoraj.Nowo odkryta gwiazda nosi nazwę Earendel, co w języku staroangielskim oznacza „gwiazdę poranną”. Gwiazda ta znajduje się tak daleko Ziemi, że jej światło potrzebowało aż 12,9 miliarda lat, by do nas dotrzeć. Gdy istniała, Wszechświat miał w przybliżeniu 900 tysięcy lat. Dla porównania, światło poprzedniej rekordzistki, odkrytej w 2018 roku, dotarło do naszej planety w ciągu 9 miliardów lat.powiedział astronom Brian Welch z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, główny autor pracy opisującej odkrycie, opublikowanej 30 marca w czasopiśmie Nature.Warto w tym miejscu wspomnieć, na czym polegają zjawiska przesunięcia ku czerwieni oraz soczewkowania grawitacyjnego. Otóż, przesunięcie ku czerwieni ma między innymi związek z rozszerzaniem się Wszechświata. Jako że Wszechświat się rozszerza, światło odległych gwiazd po drodze do Ziemi się rozciąga. Im odleglejsza gwiazda, tym większy dystans jej światło ma do pokonania i tym większego rozciągnięcia doświadcza po drodze. Zjawisko to określa się „przesunięciem ku czerwieni”, ponieważ światło widzialne o najdłuższej fali ma kolor czerwony i w kierunku tego krańca widma przesuwają się linie.Soczewkowanie grawitacyjne polega z kolei na zakrzywieniu promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzącego do ich skupienia. W efekcie może dochodzić chociażby do powiększenia obrazu obiektu znajdującego się w tle. Za efekt soczewkowania grawitacyjnego, który pozwolił na odkrycie rekordowo odległej gwiazdy, odpowiada gigantyczna gromada gwiazd - WHL0137-08.Badacze wierzą, że Earendel może być co najmniej 50 razy większa niż Słońce i miliony razy jaśniejsza. Nie jest to jednak najstarsza gwiazda. Ten tytuł przypada obiektowi o nazwie Methuselah (HD 140283). Methuselah ma jakieś 12 ± 0,5 miliarda lat.Earendel prawdopodobnie posiada w swoim składzie bardzo mało metali. Ma to związek z faktem, że powstała ona zanim ciężkie pierwiastki były we Wszechświecie powszechnie dostępne. Jeżeli gwiazda zawiera tylko wodór i hel, byłby to dowód na to, że należy do gwiazd tak zwanej III populacji.Uważa się, że światło Earendela będzie wzmacniane przez soczewkowanie grawitacyjne jeszcze przez wiele lat. Dlatego badacze już zapowiedzieli, że w przyszłości przyjrzą się gwieździe z pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Wrażliwość tego teleskopu na światło podczerwone jest potrzebne, by dowiedzieć się o niej więcej., powiedział Dan Coe z STScl.Rzecz jasna, bardzo możliwe jest, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pozwoli odkryć w przyszłości jeszcze odleglejsze gwiazdy. Na takie odkrycia być może nie będziemy musieli czekać zbyt długo, gdyż oczekuje się, że pierwsze naukowe zdjęcia teleskop będzie w stanie dostarczyć już na początku tego lata.Źródło: NASA / fot. tyt. Canva