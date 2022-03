Tak będzie wyglądać podróż kolejnej sondy, która odwiedzi Jowisza i jego księżyce

ESA nakreśliła plany.

Podróż dookoła Jowisza

Zakończenie misji z przytupem

Europejska Agencja Kosmiczna ujawniła właśnie i przedstawiła na animacji, jak będzie przebiegać misja jej sondy, która wyruszy na orbitę Jowisza i jego księżyców. Dowiedzieliśmy się także, jakie będą jej cele., bo tak brzmi jej nazwa, przy odrobinie szczęścia pozwoli nam poznać kolejne sekrety gazowego giganta i obiektów, które wokół niego krążą.Juice opuście Ziemię z pomocą rakiety Ariane 5, w kwietniu 2023 roku. Start odbędzie się z należącego do ESA kosmodromu zlokalizowanego na terenie Kourou w Gujanie Francuskiej. Pojazd w ciągu kilku pierwszych lat misji wykorzysta cztery asysty grawitacyjne – Księżyca i Ziemi, Wenus a potem dwukrotnie znów Ziemi, by jak najszybciej dotrzeć do największej planety Układu Słonecznego, oszczędzając jednocześnie jak najwięcej paliwa.Osiągnięcie swojego celu podróży zajmie sondzie Juice nieco ponad dwa lata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojazd dotrze do Jowisza w lipcu 2031 roku. Jednak już na sześć miesięcy przed wejściem na orbitę wokół Jowisza, Juice zacznie prowadzić obserwacje obiektów jego układu.Europejska Agencja Kosmiczna zaplanowała wiele przelotów Juice wokół księżyców Jowisza. W lipcu 2032 roku sonda ma dwukrotnie dokonać przelotów wokół Europy, a później kilku wokół Kallisto.Astronomowie wierzą, że niektóre księżyce Jowisza, a w szczególności Europa, mogą zawierać pod swoimi lodowymi powierzchniami wodę w stanie ciekłym. Ganimedes, czyli największy księżyc w Układzie Słonecznym, jest z kolei jedynym, który posiada magnetosferę. Ci są zatem niezwykle podekscytowani tym, co Juice może odkryć na temat tych obiektów. Juice będzie szukać aktywnych obszarów na powierzchni Europy, pióropuszy pary wodnej oraz kieszeni zawierających wodę w stanie ciekłym oraz badać jego skład i geologię i nie tylko.Co ciekawe, przeloty w pobliżu Kallisto nie dość że zostaną wykorzystane do zbadania tego usianego kraterami świata, który także może skrywać podpowierzchniowy ocean, ale również umożliwią zbadanie obszarów polarnych Jowisza. To dlatego, że przeloty wokół Kallisto zmienią nachylenie orbity sondy.W grudniu 2034 roku Juice wejdzie na orbitę wokół Ganimedesa. Będzie to właściwie pierwsza sonda, która będzie orbitować wokół księżyca innej planety. Zbada ona chociażby, jak magnetosfera Ganimedesa oddziałuje z magnetosferą Jowisza.Z czasem Juice wyczerpie swoje paliwo, przez co nie będzie w stanie utrzymywać swojej orbity. W związku z tym pod koniec 2035 roku rozbije się o powierzchnię Ganimedesa. Wszyscy mają nadzieję, że do tego czasu będziemy wiedzieć o Jowiszu i jego księżycach znacznie więcej niż dzisiaj.Warto wspomnieć, że misja sondy Juice ma być pierwszą, w ramach której zostanie wykorzystana rakieta Ariane 5. Tę zastąpi rakieta Ariane 6.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA