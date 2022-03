Astronomowie wykryli interesującą chmurę pyłu 330 lat świetlnych od Ziemi

Skąd się wzięła?

„Po raz pierwszy uchwyciliśmy zarówno czerwoną poświatę pyłu, jak i zamglenie, które pył powoduje, gdy obłok przechodzi przed gwiazdą.”

Proces powstawania gwiazd i planet

Gigantyczne pozostałości po kolizji

Jak się okazuje, 330 lat świetlnych lat stąd, wokół małej gwiazdy, tymczasowo znajdowała się ogromna chmura pyłu, chmura wielkości gwiazdy. W jaki sposób powstała? Otóż, była rezultatem kolizji dwóch wciąż formujących się egzoplanet. Wiemy to za sprawą obserwacji chmury przeprowadzonych przez astronomów w podczerwieni oraz analizy zmian światła tamtejszej gwiazdy, wokół której pył krąży. Dzięki nim wiemy też chociażby, jak duże obiekty się ze sobą zderzyły.Dane dotyczące omawianej chmury pyłu mogą być cennym odniesieniem do historii Układu Słonecznego, a także do gwiazd o osobliwych wzorcach przyciemniania, takich jak KIC 8462852. Dla przypomnienia, jedna z wiodących teorii głosi, że Księżyc powstał za sprawą kolizji Ziemi z inną planetą., powiedział astronom Everett Schlawin ze Steward Observatory Uniwersytetu w Arizonie.Gwiazda, wokół chmura pyłu krąży, jest bardzo młoda – ma zaledwie 10 milionów lat. Jej nazwa to HD 166191. Dlatego że powstała niedawno wciąż jest otoczona sporą ilością materii pozostałej po procesie formowania.Gwiazdy rodzą się z gęstych węzłów w obłokach gazu molekularnego unoszących się w przestrzeni. W odpowiednich warunkach jeden z takich węzłów zapada się pod wpływem własnej grawitacji i zaczyna się obracać. Gdy ten rotuje, otaczająca go materia spłaszcza się w dysk, który niczym nitka na szpulce zwija się w gwiazdę, napędzając jej wzrost.Kiedy proces powstawania gwiazdy dobiega ku końcowi, wszystko, co pozostaje w jej otoczeniu, staje się dyskiem protoplanetarnym. Ziarna pyłu w tym dysku z czasem łączą się w odpowiednio duże kępy, które dają początek planetom, asteroidom, kometom, księżycom, planetom karłowatym i nie tylko.W dysku protoplanetanym może dochodzić do licznych kolizji między powstającymi obiektami. Ba, kolizje te często determinują, jak układ planetarny będzie wyglądać. Jak wspomniałam, za sprawą kolizji Ziemi z inną planetą w Układzie Słonecznym mamy Księżyc. Nie jest jednak pewne, czy kolizja powstających obiektów zawsze pozostawia ocalałych.Zespół astronomów, któremu przewodziła Kate Su ze Steward Obserwatory, wykorzystał dane z niedziałającego już Kosmicznego Teleskopu Spitzera, by uzyskać informacje na temat HD 166191 z zakresu podczerwieni. Fale o takiej długości mogą przenikać obłoki pyłów, co pozwala zobaczyć, jakie procesy zachodzą w środowiskach przez nie zasłoniętych. Ponadto, światło gwiazdy pochłonięte i ponownie wyemitowane przez pył świeci jasno w podczerwieni.W latach 2015 – 2019 naukowcy zebrali 128 zestawów danych dotyczących HD 166191, szukając krążących wokół niej obłoków pyłu, które mogłyby świadczyć o tym, że doszło do kolizji planetozymali, czyli zalążków planet. W 2018 roku trafili na sygnał, który szukali – rozjaśnienie w podczerwieni, które zasugerowało zwiększenie się ilości pyłu, który przyblokował światło gwiazdy. Przyciemnienie gwiazdy zaobserwowały też teleskopy naziemne w zakresie światła widzialnego. Co więcej, teleskopy te dostrzegły przyciemnienie 142 dni wcześniej, gdy Spitzer nie prowadził obserwacji.Dane zebrane podczas tranzytu w wielu zakresach fal pokazały, że wspomniany sygnał prawdopodobnie został wygenerowany przez pozostałości dwóch planetozymali, które zderzyły się ze sobą, rozpraszając pył w całej okolicy. Wcześniejsze obserwacje z naziemnego teleskopu zasugerowały, że chmura pyłu okrąża gwiazdę w ciągu 142 dni, czyli znajduje się od niej jakieś 0,62 jednostki astronomicznej. Jest to odległość, w obrębie której mogą powstawać planety skaliste.