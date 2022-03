Solar Orbiter wykonał dotychczas najdokładniejsze zdjęcie słonecznej korony

Zdjęcie zawierające 83 miliony pikseli.

Korona słoneczna w obiektywie

Wystrzelona w lutym 2020 roku sonda Solar Orbiter powoli coraz bardziej zbliża się do Słońca, obserwując je, by odkryć kolejne jego tajemnicę. W ramach swoich obserwacji korzysta z całego szeregu instrumentów. Wśród nich jest instrument służący do rejestrowania tak zwanego ekstremalnego promieniowania ultrafioletowego, który niedawno został wykorzystany do uchwycenia obrazu zewnętrznej części atmosfery Słońca w niespotykanej dotąd rozdzielczości.Wspomniany instrument to Extreme Ultraviolet Imager. Dzięki niemu sonda należąca do NASA i ESA jest w stanie fotografować koronę słoneczną, której temperatura sięga aż miliona stopni Celsjusza. Ostatnie zdjęcie uchwycone dzięki niemu przedstawia zbliżenie na koronę Słońca i wyrzucaną przez niego plazmę.