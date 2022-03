NASA potwierdziła istnienie już 5000. egzoplanety

Aż trudno w to uwierzyć.

„To nie tylko liczba.”

„Każda z nich to nowy świat, zupełnie nowa planeta. Jestem podekscytowana każdą z nich, ponieważ nic o nich nie wiemy.”

Od pierwszej znanej egozplanety do 5 tysięcy potwierdzonych odkryć

„Jeżeli możesz odnaleźć planety wokół gwiazdy neutronowej, planety muszą być praktycznie wszędzie.”

„Proces powstawania planet musi być bardzo solidny.”

Metody wykrywania egzoplanet

Przyszłość egzoplanetologii

W styczniu 1922 roku dwa kosmiczne obiekty na zawsze odmieniły oblicze astronomii. Wówczas uzyskano pierwsze konkretne dowody na to, że wokół gwiazd innych niż Słońce krążą planety – dowody w postaci dwóch skalistych światów towarzyszących gwieździe oddalonej o 2300 lat świetlnych. Dzisiaj, 30 lat później, znamy już 5000 egzoplanet, których istnienie potwierdzono.W tym tygodniu, 21 marca, w zakresie egzoplanetologii osiągnięto ważny kamień milowy. Tego dnia NASA potwierdziła bowiem istnienie pięciotysięcznej egzoplanety. Ba, w archiwum egzoplanet udokumentowano już 5005 potwierdzonych egzoplanet, z których wszystkie mają swoje unikalne cechy.Każda ze wspomnianych 5005 planet została omówiona w recenzowanych pracach naukowych i została zaobserwowana z użyciem wielu metod. To powiedziawszy, o wielu wciąż wiadomo niewiele, co daje astrofizykom spore pole do popisu w kwestii dalszych badań., powiedziała astronom Jessie Christiansen z NASA Exoplanet Science Institute w Caltechu.Pierwsze egzoplanety, których istnienie potwierdzono, zostały odkryte przez astronomów Aleksandra Wolszczana oraz Dale’a Draila w 1992 roku. Są to planety 4,3 i 3,9 razy masywniejsze niż Ziemia, krążące wokół… pulsara milisekundowego – gwiazdy PSR 1257+12 (Lich) która regularnie emituje impulsy fal radiowych. Później okazało się, że wokół tej samej gwiazdy krąży jeszcze jedna planeta. Ich nazwy to odpowiednio Poltergeist, Phobetor i Draugr.Odkrycie planet wokół PSR 1257+12 zasugerowało, że Droga Mleczna musi roić się od egzoplanet. Pulsary to bowiem rodzaj gwiazd neutronowych – martwych jąder masywnych gwiazd, które odrzuciły większość swojej masy, a następnie zapadły się pod wpływem własnej grawitacji. Proces ich powstawania jest zatem dość ekstremalny., powiedział Wolszczan.Co ciekawe, wspomniane planety wykryto w wyjątkowy sposób – sposób wykorzystujący impulsy generowane przez pulsara. Zatem, nie byłoby możliwe użycie jej w celu odkrycia planet krążących wokół gwiazd innego typu. Na szczęście, William Borucki z NASA swego czasu opracował metodę tranzytu, polegającą na rejestrowaniu spadków jasności gwiazdy – spadków świadczących o przejściu przed jej tarczą jakiegoś obiektu, na przykład planety. Ta metoda odmieniła wszystko.Wykorzystując metodę tranzytu, wystrzelony w 2009 roku Kosmiczny Teleskop Keplera przyczynił się do odkrycia ponad 3000 egzoplanet, których istnienie potwierdzono. Poza tym, dodatkowe 3000 dostrzeżonych przez niego kandydatek jeszcze czeka na odkrycie.Dzisiaj astronomowie sięgają także po inne metody wykrywania egozplanet. Wykorzystuje się między innymi także metodę prędkości radialnej, polegającą na obserwowaniu zmian długości fal światła emitowanego przez gwiazdę – Efektu Dopplera. Gdy egzoplaneta krąży wokół gwiazdy, wywiera niewielki wpływ grawitacyjny, który sprawia, że gwiazda delikatnie się kołysze. W rezultacie gwiazda nieznacznie, ale regularnie, przybliża się i oddala od Ziemi, co z kolei wpływa na długość fal jej światła, które do nas docierają. Im większa planeta, tym bardziej ten efekt jest zauważalny.Dzięki dotychczasowym badaniom egzoplanet wiemy, że wiele z nich mocno różni się od planet należących do Układu Słonecznego. Wśród egzoplanet klasyfikujemy bowiem chociażby gorące jowisze, gorące neptuny, superziemie i nie tylko. Z drugiej strony, egzoplanety skrywają wciąż wiele niewiadomych. To dlatego, że są bardzo małe i niezbyt jasne, a także znajdują się daleko. W rezultacie trudno badać je bezpośrednio.