Marsjańskie helikoptery mogą świecić na fioletowo. Oto dlaczego

Interesujące.

Naukowcy z NASA odkryli, że łopaty helikopterów, które w przyszłości będą latać na Marsie, będą wytwarzać tam niewielkie pola elektryczne. W rezultacie ich otoczenie ma emitować słabą, fioletową poświatę. Efekt ten nie jest widoczny w przypadku helikoptera Ingenuity tylko dlatego, że nieOmawiana fioletowa poświata ma być wynikiem tak zwanego– zjawiska fizycznego, do którego dochodzi, gdy tarcie między dwoma obiektami powoduje przeniesienie ładunku między nimi. W marsjańskiej atmosferze przenoszenie ładunków ma zachodzić między łopatami helikoptera a zawieszonymi w niej ziarnami pyłu. Gdy ładunki będą wystarczająco wysokie, atmosfera wokół helikoptera będzie przewodzić prąd i generować niebieskawo-fioletową plazmową koronę. Na ziemi podobnym zjawiskiem są tak zwane Ognie świętego Elma, które zadziwiały marynarzy, gdy te otaczały końce masztów ich statków., powiedział William Farrell, fizyk z NASA i główny autor pracy poświęconej opisywanemu zjawisku.W celach nawigacyjnych Ingenuity wykorzystuje kamerę skierowaną w dół, w stronę marsjańskiej powierzchni. Dlatego nie może latać nocą. Szkoda, zwłaszcza że nocą marsjańskie „powietrze” jest gęstsze, a więc latanie w nim wtedy powinno być łatwiejsze.Co ciekawe, chociaż w przypadku Ingenuity nie zaobserwujemy poświaty, istnieje bardzo duża szansa na to, że zaobserwujemy go w przypadku marsjańskiego helikoptera, który będzie mógł latać nocą. Ma to związek z tym, jak rozrzedzona jest atmosfera Marsa. Jej gęstość stanowi zaledwie 1% ziemskiej atmosfery, co sprawia, że ta z większą łatwością przewodzi elektryczność. Wolne elektrony mają po prostu więcej miejsca na to, aby rozpędzać się i rozbijać się o dwutlenek węgla w atmosferze, a w rezultacie uwalniać kolejne elektrony i powtarzać ten proces. Cykl ten nazywa się lawiną elektronową., wyjaśnił Farrell.Cóż, prędzej czy później przekonamy się, czy w helikoptery na Marsie są w stanie generować fioletową poświatę w ich otoczeniu. To dlatego, że NASA już planuje budowę marsjańskiego helikoptera drugiej generacji, jako że wysłanie na Czerwoną Planetę eksperymentalnego helikoptera Ingenuity okazało się sukcesem. Ba, Ingenuity dosłownie przebił wszelkie oczekiwania agencji.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/Jay Friedlander