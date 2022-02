Spacer na Księżycu bez kombinezonu. Zobacz, co stanie się w ciągu 30 sekund

To nie byłoby przyjemne doświadczenie.

Dom licznych zagrożeń

Trudne 30 sekund

Chociaż Księżyc znajduje się bardzo blisko Ziemi, nie jest on nawet w połowie tak przyjaznym miejscem, jak nasza planeta. Z tego co w tej chwili na jego temat wiadomo, nie występuje na nim życie, a to dlatego, że panują na nim stosunkowo ekstremalne warunki. Jak ekstremalne? Na tyle, że człowiek nie byłby w stanie przetrwać na jego powierzchni zbyt długo bez kosmicznego kombinezonu.Ale co tak właściwie stałoby się, gdybyś spędził na Księżycu chociażby 30 sekund bez kosmicznego skafandra? Śpieszę z wyjaśnieniami! W końcu to dla nich powstał ten artykuł.No dobra, zanim wyjaśnię Ci, czego doświadczyłbyś na Księżycu bez ochronnej odzieży, warto dokładniej przedstawić warunki panujące na jedynym naturalnym satelicie Ziemi. Zacznijmy od temperatur. Te za dnia sięgają, zaś nocą spadają do…. Każdy księżycowy dzień i każda księżycowa noc trwają około 14,75 dnia.Księżyc posiada też sześciokrotnie słabsze przyciąganie grawitacyjne niż Ziemia, a jego powierzchnia jest pokryta w prawie w całości warstwą drobnego regolitu. Wbrew temu, co niektórym może się wydawać, otacza go atmosfera, jednak jest ona na tyle cienka, że do jego powierzchni dociera mnóstwo kosmicznego promieniowania. Jest też ona na tyle rzadka a jej skład prezentuje się tak, że w zasadzie nie ma czym w niej oddychać.Na podstawie powyższych informacji zapewne podejrzewasz, że Twoje szanse na przetrwanie na Księżycu bez kosmicznego skafandra są naprawdę niewielkie. Jeśli tak, nie mylisz się.Gdybyś miał znaleźć się na Księżycu w tej chwili, w tym, w czym stoisz teraz, na szczęście przynajmniej nie umarłbyś od razu. Niemniej, z powodu niedotlenienia wynikającego z braku tlenu w cienkiej księżycowej atmosferze,. Niedotlenienie, prowadzące chociażby do uszkodzenia mózgu, nie byłyby jednak Twoim jedynym problemem.Niezwykle niskie ciśnienie panujące w atmosferze Księżyca sprawiłoby, że azot rozpuszczony w Twojej krwi i tkankach zacząłby tworzyć bąbelki. W rezultacie, Twoje całe ciało, począwszy od rąk i nóg zaczęłoby puchnąć niczym pompowany balon. Przed pęknięciem ochroniłaby Cię tylko Twoja skóra. Pęknięcie groziłoby jednak Twoim płucom, tak jak nurkom, którzy zbyt szybko się wynurzają. Na dodatek, niezależnie od tego, jaka temperatura panowałaby akurat na Księżycu, woda w Twoim organizmie dosłownie zaczęłaby się gotować.To, co jeszcze stałoby się z Tobą na Księżycu, będzie zależeć od tego, kiedy na niego trafisz. Jeśli odwiedziłbyś Księżyc o świcie, czyli wtedy gdy w jego atmosferze nie byłoby zbyt zimno, a jego powierzchnia nie zdążyła się nagrzać, wtedy hipotermia nadeszłaby najpóźniej. Nawet podczas nocy nie zamarzłbyś w ciągu 30 sekund, ale prędzej czy później by do tego doszło. Z kolei pojawienie się na Księżycu poskutkowałoby tym, że w ciągu już kilku sekund doznałbyś poparzenia słonecznego. Samo stanie na powierzchni satelity byłoby nie do wytrzymania.