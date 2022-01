Chińczycy chcą zdominować kosmos. Jak to zrobią?

Kraj przedstawił 5-letni plan.





Chińczycy przygotowują się do dominacji w przestrzeni kosmicznej





fot. Alejandro Luengo - Unsplash

Chińczycy przedstawili swój nowy, pięcioletni plan powiązany z operacjami w przestrzeni kosmicznej. Trzeba przyznać, że następne pół dekady Chin w kosmosie może być bardzo pracowite. Kraj opublikował tak zwaną “białą księgę”, w której możemy znaleźć plany oraz priorytety na następne pięć lat.Czego można się więc spodziewać?W ciągu najbliższych pięciu lat Chińczycy chcą zintegrować naukę, technologię i realizować spójną filozofię rozwoju. Kraj ma dążyć do stania się potęga kosmiczną. Jak ma zamiar tego dokonać?Od 2016 do końca 2021 roku Chiny uruchomiły łącznie 207 misji kosmicznych. W ciągu kolejnych 5 lat Państwo Środka będzie poprawiało przepustowość oraz wydajność swojego systemu transportu kosmicznego. Możemy spodziewać się prezentacji rakiet nowej generacji, rakiet nośnych o wysokim ciągu czy też nowej generacji ciężkich pojazdów nośnych. Jeszcze w 2022 roku Chińczycy chcą zakończyć budowę stacji kosmicznej Tianhe . Już teraz w środku niej na orbicie pracują pierwsi astronauci.Oprócz tego, Chińczycy chcą zakończyć budowę teleskopu kosmicznego Xuntian, który będzie działał na tej samej orbicie, co Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się również próby postawienia chińskich butów na powierzchni Księżyca. Warto przypomnieć, że w styczniu 2019 roku to właśnie chińska misja Chang’e 4 jako pierwsza wylądowała po tak zwanej “ciemnej” stronie Księżyca.W grudniu 2020 z kolei misja Chang’e 5 powróciła z próbkami z Księżyca na naszą planetę. W dominacji w kosmosie Chińczykom ma pomóc zaawansowana robotyka. Wiemy także, że już teraz Państwo Środka szykuje misje Chang’e 6 oraz Chang’e 7. Każda z nich związana jest z eksploracją i badaniami naszego naturalnego satelity.Jaka będzie odpowiedź USA? Zobaczymy.Na ten moment ciężko dokładnie porównywać plany obu państw.Źródło: CNSA / fot. Aldebaran S - Unsplash