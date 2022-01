Nowe rozwiązanie ułatwi kosmicznym pojazdom przetrwanie nocy na Księżycu

Do przetrwania potrzebne jest ogrzewanie.

Trudne księżycowe warunki

Dotychczasowe metody ogrzewania na Księżycu

Nowa, obiecująca technologia

Księżyc nocą nie jest zbyt przyjaznym miejscem dla elektroniki, albowiem wówczas temperatura na jego powierzchni spada do. Firma Masten, zajmująca się opracowywaniem kosmicznych technologii, znalazła jednak nowy sposób na rozwiązanie tego problemu. Stworzyła ona system, który wykorzystuje reakcje chemiczne, by utrzymywać odpowiednio wysoką temperaturę wewnątrz kosmicznych pojazdów.Chociaż Księżyc znajduje się zaledwiez dala od Ziemi, mocno się od Ziemi różni. Nie dość że posiada sześciokrotnie słabsze przyciąganie grawitacyjne, to jego powierzchnia jest pokryta prawie w całości warstwą drobnego regolitu, a woda skrywa się na niej wewnątrz skał i w kraterach. Poza tym, Księżyc posiada naprawdę cieniutką atmosferę, która nie chroni go przed kosmicznym promieniowaniem.Na domiar złego, dla księżycowych lądowników, na powierzchni Księżyca występują niezwykle ekstremalne temperatury. Za dnia potrafią one sięgać 127 stopni Celsjusza a nocą spadać do -232 stopni Celsjusza. Dlatego istnieje bardzo duża szansa, że podczas 14-dniowejbaterie i elektronika księżycowego pojazdu po prostu zamarzną, po czym przywrócenie ich do pracy nie będzie możliwe.Od lat 60. inżynierowie tworzący kosmiczne pojazdy mieli dwa wyjścia. Musieli albo zbudować statek kosmiczny, który przetrwałby na Księżycu maksymalnie 14 ziemskich dni księżycowego dnia i zaakceptować, że nocą przeszedłby do historii, albo opracować sposób na utrzymanie pojazdu w cieple aż do wschodu słońca.Z reguły amerykańskie, rosyjskie i chińskie lądowniki księżycowe były wyposażone w generatory radiotermiczne, które wykorzystywały rozpad pierwiastków promieniotwórczych do wytwarzania ciepła, a czasem też energii elektrycznej. Od niedawna stosuje się alternatywę w postaci baterii litowo-jonowych lub alkalicznych, które mogą przechowywać duży ładunek elektryczny. Nie są one tak wydajne jak ich jądrowe odpowiedniki, wymagają obecności systemu cyrkulacji ciepła i trzeba je codziennie ładować z pomocą paneli słonecznych, ale są tańsze i nie wiążą się z problemami z niedoborem paliwa jądrowego.Firma Masten postanowiła podejść do tematu ogrzewania na Księżycu nieco inaczej. Jej zaktualizowana wersja systemu MOWS (ang. Metal Oxidation Warming System), NITE (ang. Nighttime Integrated Thermal and Electricity) – wykorzystuje metale i pozostałości utleniacza z układu napędowego lądownika, by wygenerować zarówno ciepło, jak i energię elektryczną podczas księżycowej nocy w wyniku egzotermicznej reakcji chemicznej. W ciągu dnia system byłby wyłączany, aby zapobiec przegrzaniu.