Na Kasprowym Wierchu odnotowano falę uderzeniową po wybuchu wulkanu

Unikalne zjawisko.

Fala uderzeniowa z Tonga dotarła do Polski

Ciekawostka:

Fala uderzeniowa (ciśnienie powietrza), powstała po wybuchu wulkanu na wyspie Tonga na Pacyfiku, dotarła na Kasprowy Wierch 0 godzinie 20:23 czasu lokalnego. Widać to na wykresie ciśnienia.

Erupcja miała miejsce około 06:00 rano. #Tongaeruption pic.twitter.com/cLxepGLXsf — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 15, 2022

Oczywiście wydarzenie w postaci zmiany ciśnenia zarejestrowały także inne, odpowiednio czułe i precyzyjne barometry.

Kolejna niesamowita ciekawostka:

Erupcja była słyszana na Alasce, czyli 9366 km od miejsca wybuchu: https://t.co/F8KEIgKw4y



Aby było to możliwe musiały wystąpić specjalne właściwości atmosfery - zjawisko będzie poddane wnikliwszej analizie. — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 15, 2022

Wydarzenia w jednym rejonie Ziemi mogą mieć spore przełożenie na to, co dzieje się w innych jej zakątkach. Doskonałym przykładem są erupcje wulkanów. Wystarczy przypomnieć sobie, co mówi historia na temat wybuchu wulkanu Laki na Islandii w 1783 roku. Wybuch ten doprowadził do śmierci nie tylko około 10 tysięcy Islandczyków, ale także dziesiątek tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii, Czech, Francji, Norwegii i Niemiec, wdychających dwutlenek siarki. Skutki wybuchu wulkanu na archipelagu Tonga z 15 stycznia 2022 roku zarejestrowano również w Polsce.Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał właśnie, że urządzenia pomiarowe na Kasprowym Wierchu zarejestrowały falę uderzeniową, wywołaną wybuchem wulkanu na jednej z polinezyjskich wysp archipelagu Tonga. Erupcja miała miejsce 15 styczna, ok. godziny 6 rano czasu polskiego. Widać ją na poniższym, efektownym materiale wideo, złożonym ze zdjęć.Wybuch prezentuje wiele innych nagrań umieszczonych w sieci. Wybuch wywołał gigantyczną falę tsunami. Materiały piroklastyczne oraz pył wulkaniczny zostały wyrzucone na wysokość nawet 15 kilometrów.Falę uderzeniową w postaci zmiany ciśnienia odnotowano na Kasprowym Wierchu o godz. 20:23 czasu polskiego, tego samego dnia.IMGW podaje, że erupcja była słyszana nawet na Alasce, 9366 kilometrów od miejsca wybuchu.Fascynujące i przerażające zarazem.Źródło: IMGW