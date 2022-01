Powstała największa trójwymiarowa mapa Wszechświata. Wygląda niesamowicie

To zasługa nowoczesnej maszyny – instrumentu DESI.

Trójwymiarowa mapa Wszechświata stworzona dzięki danym zebranym przez instrument DESI. | Źródło: D. Schlegel/Berkeley Lab

Galaktyki i ich barwy

Fotografia przedstawiająca instrument DESI. | Źródło: Marylin Chung/Berkeley Lab

Zwiastun tego, co będzie dalej

W jaki sposób działa urządzenie DESI? No więc, zbiera ono szczegółowe dane na temat spektrum kolorów galaktyk, co może ujawnić, jak daleko Ziemi dana galaktyka się znajduje. Jako że Wszechświat się nieustannie rozszerza, światło z odległych galaktyk podróżujące w stronę naszej planety się rozciąga. Dlatego coraz bliżej mu światła podczerwonego. Zatem, im dalej Ziemi galaktyka jest położona, tym na czerwieńszą wygląda.DESI, umieszczone na Teleskopie Mayall w Arizonie, prowadzi swoje pomiary w dość unikatowy sposób. Światło dociera do niego poprzez sześć dużych soczewek i jest przechwytywane przez szereg światłowodów kontrolowanych przez 5 tysięcy robotów pozycjonujących. Roboty te mogą ustawiać światłowody z precyzją do 10 mikronów. Następnie światło jest przesyłane do 10 spektrografów, które rejestrują jego widmo, by możliwa była jego analiza.Najnowsza trójwymiarowa mapa wszechświata została stworzona w oparciu o dane uzyskane podczas pierwszych siedmiu miesięcy pracy DESI w 2021 roku. Tymczasem, obecna misja DESI ma zakończyć się dopiero w roku 2026. Wyobraź sobie zatem, jaką mapę będziemy mogli ujrzeć po tym czasie.Oczywiście, misja DESI została zaplanowana nie tylko po to, byśmy mogli nacieszyć swe oczy kosmiczną siecią galaktyk. Dzięki niej z pewnością dowiemy się wiele nowego o przeróżnych galaktykach, czarnych dziurach, kwazarach, a może nawet i o ciemnej energii – tajemniczej siły, za sprawą której ekspansja Wszechświata ma przebiegać coraz szybciej.Źródło: Berkeley Lab , fot. tyt. Canva