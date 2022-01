Kolejny potencjalny egzoksiężyc odkryty. Jest znacznie większy niż Ziemia

Oto Kepler-1708 b-i.

Księżyce niczym planety

„Astronomowie odkryli do tej pory ponad 10 tysięcy kandydatów na egzoplanety, ale wykrywanie egzoksiężyców jest znacznie trudniejsze.”

„Pierwsze odkrycia dokonane w ramach każdego przeglądu ogólnie rzecz biorąc będą dziwaczne. To dlatego, że te duże [księżyce] po prostu najłatwiej wykryć przy naszej ograniczonej czułości.”

Kolejne osiągnięcie dokonane za sprawą Kosmicznego Teleskopu Keplera

Układ Słoneczny posiada 8 planet. W sumie wokół tych planet krąży co najmniej 219 księżyców, czyli ich naturalnych satelitów. Zatem, i w całej Drodze Mlecznej powinno istnieć całe mnóstwo księżyców. Tymczasem, chociaż znamy już niemal 5000 egzoplanet, których istnienie potwierdzono, tego samego nie można powiedzieć o egzoksiężycach. Potencjalnych kandydatów na egzoksiężyce można policzyć na palcach jednej ręki.Na szczęście, teraz do kandydatów na egzoksiężyce dołączył kolejny obiekt. Podejrzewa się, że egzoksiężyc krąży wokół planety oddalonej jakieś. Jego nazwa to, a dotychczas zebrane dane sugerują, że jest on dość duży – 2,6 razy większy od Ziemi – i prawdopodobnie przypomina młodego Neptuna. Planeta, wokół której krąży, jest z kolei tylko nieco mniejsza niż Jowisz.1708 b-i przypomina pierwszego kandydata na egzoksiężyc – obiekt o nazwie, który znajduje się, jest gazowy i charakteryzuje się masą Neptuna. Kepler-1625 b-i krąży jednak wokół planety kilka razy masywniejszej niż Jowisz. Niemniej, obydwie planety potencjalnych egzoksiężyców krążą stosunkowo daleko od swoich macierzystych gwiazd.Nic dziwnego, że dotychczas udało się dostrzec potencjalne księżyce, które znacznie się różnią od księżyców znajdujących się w Układzie Słonecznym. Póki co technologia nie pozwala nam po prostu zobaczyć w innych układach gwiezdnych księżyców tak małych jak te krążące wokół Jowisza, Marsa i innych sąsiadujących nam planet., powiedział astronom David Kipping z Uniwersytetu Columbia, jeden z odkrywców Kepler-1625 b-i.Kepler-1708 b-i został wykryty za sprawą analizy danych dotyczących 70 różnych egzoplanet, zebranych przez Kosmiczny Teleskop Keplera (który już zakończył swoje obserwacje). Wertując te dane, a potem także dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, badacze natrafili tylko na jedną planetę, wokół której może krążyć księżyc – Kepler-1708b.Rzecz jasna, wciąż należy potwierdzić, czy Kepler-1708 b-i faktycznie jest księżycem. W przypadku Keplera-1625 b-i dyskutowano na przykład, czy sygnał wskazujący na jego obecność nie był artefaktem redukcji danych. Niemniej, odkrywcy Keplera-1708 b-i szacują, że istnieje zaledwie 1 procent szans na to, iż sygnał świadczący o jego istnieniu był takim artefaktem.Kto wie, może Kepler-1708 b-i stanie się pierwszym potwierdzonym egzoksiężycem. Czas pokaże. Wówczas być może w końcu dowiemy się czegoś na temat tych obiektów. Nie wiemy na przykład, w jaki sposób może uformować się układ gazowego olbrzyma i gazowego księżyca, skoro taki układ planeta-księżyc w Układzie Słonecznym nie istnieje.Źródło: EurekAlert , fot. tyt. EurekAlert/Helena Valenzuela Widerström