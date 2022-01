Dawno temu Słońce mogło posiadać pierścienie niczym Saturn

Interesująca teoria.

Dlaczego Ziemia nie została gigantem

Linie sublimacji a pierścienie Słońca

„Skutek utworzenia się linii sublimacji był taki, że zbierały one cząsteczki pyłu. Dlatego widzimy pierścienie.”

„Potrzebne było coś, co by ten proces powstrzymało, aby dać im czas na przemianę w planety.”

Zgodnie z najnowszymi badaniami zanim istniała Ziemia i inne planety Układu Słonecznego Słońce mogło być otoczone gigantycznymi pierścieniami przypominającymi nieco pierścienie Saturna. Według NASA pierścienie te mogły uniemożliwić Ziemi przekształcenie się w tak zwaną „superziemię”, czyli planetę nawet dwa razy większą i 10 razy masywniejszą.Dotychczas astronomowie odkryli całkiem sporo superziem. W naszej galaktyce takie planety krążą wokół około 30 procent gwiazd przypominających Słońce. Wynik ten skłonił badaczy do zadania sobie pewnego istotnego pytania – skoro superziemie są tak pospolite, dlatego nie mamy ich w Układzie Słonecznym?Aby znaleźć na powyższe pytanie odpowiedź, międzynarodowy zespół naukowców stworzył komputerowy model symulujący proces powstawania Układu Słonecznego, który wyłonił się z zapadniętego obłoku pyłu i gazu znanego jako mgławica słoneczna. Symulacje zasugerowały, że młode Słońce mogły otaczać regiony gazu i pyłu o wysokim ciśnieniu. Regiony te powstały prawdopodobnie, gdy cząstki poruszając się w kierunku Słońca pod wpływem jego silnego przyciągania grawitacyjnego, nagrzały się na tyle, by zacząć uwalniać duże ilości odparowanego gazu.Według komputerowych modeli prawdopodobnie istniały trzy różne obszary, w których cząstki zmierzające w stronę Słońca odparowywały. Obszary te nazwano liniami sublimacji. W linii najbliższej Słońcu, czyli strefie najgorętszej, w gazy zamieniały się krzemiany będące wcześniej ciałami stałymi. W linii środkowej w gaz zamieniał się lód, a w linii najdalszej tlenek węgla. Co najciekawsze, zgodnie z symulacjami cząstki stałe takie jak pył wbijały się w wymienione linie sublimacji, gdzie zaczynały się gromadzić., powiedział jeden z autorów pracy poświęconej symulacjom – Andrea Isella. Gdyby te linie nie istniały, Słońce szybko pochłonęłoby cząstki, nie pozostawiając żadnych nasion dla wzrostu planet., dodał badacz.