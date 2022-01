Wkrótce obok Ziemi przeleci asteroida większa niż najwyższy wieżowiec świata

Czy stworzy zagrożenie?

Asteroida nie taka groźna – na razie

W atmosferę Ziemi regularnie wpadają meteoroidy. Większość z nich spala się jeszcze zanim dotrze do powierzchni, ale nie zawsze tak jest. Niektóre w nią uderzają. Zdarza się, że takie obiekty wyrządzają niemałe szkody, tak jak meteor, który spadł w okolicach Czelabińska. Na szczęście, ciała znacznie większe i groźniejsze uderzają w Ziemię znacznie rzadziej – astronomowie szacują, że asteroidom o średnicy 1 kilometra zdarza się to średnio raz na 500 tysięcy lat. Niemniej, właśnie taka asteroida w styczniu przeleci całkiem niedaleko Ziemi.Wspomniana asteroida to (7482) 1994 PC1, sklasyfikowana jako asteroida potencjalnie zagrażająca Ziemi ze względu na swój rozmiar oraz fakt, jak często zbliża się do naszej planety. Dobra wiadomość jest taka, że w tym miesiącu ta niemal na pewno w Ziemię nie uderzy. To dlatego, że w najbliższym punkcie obiekty będą dzielić 1,93 miliona kilometrów. Choć w skali kosmosu nie jest to duża odległość, jest ona 5,15 razy większa niż dystans dzielący Ziemię i Słońce.Jak wskazuje jej nazwa, asteroida (7482) 1994 PC1 została odkryta w 1994 roku. Jej odkrywcą był astronom Robert McNaught, który dostrzegł ją za pośrednictwem Siding Spring Observatory w Australii. Po tym wydarzeniu i analizie wcześniejszych danych wykryto ją na zdjęciach pochodzących nawet z lat 70. XX wieku. Dlatego też badacze mogli dość dokładnie określić jej orbitę.W sumie, (7482) 1994 PC1 potrzebuje roku i 7 miesięcy, by wykonać pełne okrążenie wokół Słońca na swojej orbicie. Należy ona do asteroid typu S i do tak zwanej grupy Apollo. Jest to najpowszechniejsza grupa asteroid, jaką znamy.