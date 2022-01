Astronomowie odkryli jedną z największych struktur w Drodze Mlecznej

Czym jest ta struktura?

Od obłoków gazu do gwiazd

Struktura o niezwykłych właściwościach

Jakieś 13,8 miliarda lat temu w potężnej eksplozji narodził się Wszechświat, wraz z pierwszymi cząstkami subatomowymi i znanymi nam dziś prawami fizyki. Około 370 tysięcy lat później uformował się wodór – budulec gwiazd, które w swoich wnętrzach łączą wodór i hel, tworząc wszystkie cięższe pierwiastki. Chociaż wodór wciąż jest najpowszechniejszym pierwiastkiem w komosie, wykrywanie jego pojedynczych obłoków w ośrodku międzygwiazdowym bywa trudne, co utrudnia z kolei badanie wczesnych faz formowania się gwiazd.Niedawno międzynarodowy zespół astronomów z Instytutu Maxa Plancka ds. Astronomii dostrzegł jednak w naszej galaktyce masywne włókno atomów wodoru. Struktura ta, której nadano nazwę Maggie, znajduje się 55 tysięcy lat świetlnych od nas i jest jedną z najdłuższych struktur, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w Drodze Mlecznej.Odkrycie zostało dokonane za sprawą danych zebranych w ramach przeglądu THOR (ang. The HI/OH/Recombination line survey of the Milky Way_ – programu obserwacyjnego wykorzystującego obserwatorium VLA (Very Large Array) w Nowym Meksyku. W jego ramach badane są pola magnetyczne galaktyki, formowanie się chmur molekularnych, konwersja wodoru atomowego w cząsteczkowy i nie tylko.Badacze prowadzący przegląd THOR pragną dowiedzieć się, w jaki sposób dwie najpowszechniejsze formy wodoru tworzą skupiska z czasem dające początek gęstym obłokom, z których rodzą się gwiazdy. Te formy wodoru to wodór atomowy, czyli po prostu pojedyncze atomy wodoru, a także wodór cząsteczkowy, czyli cząsteczki składające się z dwóch połączonych ze sobą atomów wodoru.Co istotne, wyłącznie wodór cząsteczkowy kondensuje się w obłoki na tyle zwarte, by mogły dać życie nowym gwiazdom. Wpierw wodór cząsteczkowy musi jednak powstać – oczywiście z wodoru atomowego. Proces ten jest jednak w dużej mierze nieznany i właśnie dlatego odkrycie nowego, niezwykle długiego włókna wodoru, było dla badaczy tak ekscytującym odkryciem.Największe znane obłoki gazu molekularnego zwykle mierzą około 800 lat świetlnych długości. Tymczasem, długość Maggie wynosi aż 3900 lat świetlnych, a szerokość z kolei 130 lat świetlnych.