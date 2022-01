Czy ludzie daliby radę zamieszkać na Marsie? Naukowiec z NASA twierdzi, że tak

I również na Wenus.





Mars i Wenus nadawałyby się do zamieszkania przez ludzi?





fot. Danielle Colluci - Unsplash

Atmosfera Marsa składa się w 95 proc. z dwutlenku węgla. Na powierzchni Czerwonej Planety panuje niska temperatura, a same warunki są delikatnie mówiąc - nieprzyjemne. Na Marsie znajdziemy burze piaskowe i promieniowanie kosmiczne - elementy, które nie sprzyjają życiu. Pomimo tego, James L. Green, jeden z głównych naukowców z NASA wierzy, że Marsa dałoby się z powodzeniem terraformować.To podobna wizja do tej, którą posiada między innymi Elon Musk W świeżym wywiadzie dla serwisu The New York Times, Greene stwierdził, iż ludzkość mogłaby z powodzeniem terraformować Marsa i prawdopodobnie Wenus. Greene od lat 80 ubiegłego wieku nadzorował w NASA misje w obrębie Układu Słonecznego. Jego doświadczenie i wiedza zdobyte w Amerykańskiej Agencji Kosmicznej są więc nie do przecenienia.Jak Greene widzi proces terraformowania Marsa? Według naukowca, ludzie mogliby wykorzystać specjalnie zaprojektowaną i zbudowaną magnetyczną osłonę między Czerwoną Planetą, a Słońcem. Sama osłona miałaby odpowiadać za ochronę delikatnej atmosfery planety. W ten sposób ludzie mogliby zatrzymać na Marsie więcej ciepła i ogrzać klimat na tyle, aby móc na nim zamieszkać. Brzmi futurystycznie? Ja uważam, że bardzo.Greene ma podobny pomysł w kontekście Wenus. Sąsiadka Ziemi również miałaby w przyszłości skorzystać ze specjalnej osłony, która byłaby odpowiedzialna za odbijanie światła oraz bezpośrednią ochronę przed Słońcem. W ten sposób temperatura na planecie spadłaby do poziomu, w którym nadawałaby się ona do zamieszkania.Greene został zapytany o to, czy jest zaskoczony tym, że nie znaleźliśmy jeszcze śladów życia na Marsie - pomimo tego, że NASA bada Czerwoną Planetę od 1976 roku. Naukowiec w swojej odpowiedzi przekazał, że obecne metody badawcze są dużo bardziej zaawansowane i są w stanie wykryć więcej śladów potencjalnego życia.Jest bardzo prawdopodobne, że w końcu je znajdziemy. A w kwestii terraformowania… zapewne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.Źródło: The New York Times / fot. Nicolas Lobos - Unsplash