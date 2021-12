Rok temu na Ziemię sprowadzono próbki asteroidy. Są pierwsze wyniki ich analiz

Czego się dzięki nim dowiedziano?

Ciemna asteroida w ciemnym kosmosie

W 2019 roku Japońska Agencja Eksploracji Kosmicznej (JAXA) z pomocą sondy Hayabusa 2 zdołała pobrać próbki z asteroidy Ryugu, okrążającej Słońce w odległości 1,19 jednostki astronomicznej. Wówczas pojazd umieścił próbki w zamkniętych szczelnie pojemnikach i rozpoczął swoją podróż powrotną w stronę Ziemi. W grudniu 2020 roku, gdy osiągnął swój cel, zrzucił do ziemskiej atmosfery kapsuły z próbkami, które zostały odzyskane w Australii. Od tego czasu naukowcy nieustannie prowadzili nad próbkami swoje badania, a teraz w końcu poznaliśmy ich pierwsze wyniki.W sumie w ostatnim czasie opublikowano dwie prace naukowe poświęcone skałom pochodzącym z Ryugu. Obydwie wskazują na to, że Ryugu jest asteroidą ciemną i porowatą, zawierającą jedne z najstarszych materiałów w Układzie Słonecznym, jakie wpadły w ręce badaczy.Autorzy pierwszej z prac zauważają, że Ryugu, będąca asteroidą typu spektralnego C, posiada albedo (stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego) wynoszące 0,02. Dla porównania, albedo większości planetoid typu C mieści się w zakresie od 0,03 do 0,09, a albedo świeżego asfaltu 0,04. Wartość 0,02 oznacza, że asteroida odbija tylko 2 procent całego promieniowania słonecznego, które w nie trafia.W tym samym artykule stwierdzono, że Ryugu cechuje się porowatością na poziomie 46 procent. Oznacza to, że jest ona bardziej porowata niż jakikolwiek chondryty węgliste (typ meteorytu), które naukowcy dotychczas mieli okazję badać.