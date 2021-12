Posłuchaj jak brzmi Ganimedes, jeden z księżyców Jowisza

NASA opublikowała ciekawe nagranie.



Ganimedes, jeden z księżyców Jowisza, to absolutnie największy księżyc w Układzie Słonecznym. Jest on większy nawet niż Pluton oraz Merkury. Teraz, za sprawą krążącej wokół gazowego olbrzyma sondy Juno, możesz przekonać się, jak księżyc ten „brzmi”. To dlatego, że NASA przekonwertowała na dźwięk fale elektromagnetyczne magnetosfery Ganimedesa zarejestrowane przez Juno 7 czerwca.



Juno i Ganimedes

7 czerwca bieżącego roku Juno dokonała przelotu w pobliżu Ganimedesa. Wówczas do pracy zaangażowała instrument Waves – odbiornik fal radiowych i plazmowych zaprojektowany z myślą o prowadzeniu pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych w zakresie częstotliwości od 50 Hz do około 40 MHz.



Podczas swojego przelotu Juno znalazła się zaledwie 1038 kilometrów nad powierzchnią księżyca – wystarczająco nisko, by wejść w jego magnetosferę. To, co Juno w tej magnetosferze zarejestrowała, zostało przekształcone na dźwięk nie tylko dla zabawy. „Doświadczanie” zbieranych danych na nietypowe sposoby pozwala bowiem naukowcom na wychwytywanie drobnych szczegółów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone.



