Największy kanion w Układzie Słonecznym może skrywać duży rezerwuar wody

Odkryła go europejska sonda.

Kwestia wody na Marsie

Woda w kanionie

Na Marsie odkryto nowe, ogromne pokłady wody, i to w formacji nazywanej często marsjańskim wielkim kanionem. Należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej i rosyjskiej agencji Roskosmos sonda Trace Gas Orbiter zidentyfikowała obszar wielkości Holandii, gdzie woda może stanowić nawet 40 procent materiału znajdującego się tuż pod powierzchnią.Uważa się, że dawno temu na powierzchni Marsa znajdowały się rzeki, jeziora, morza, a nawet oceany, ale dziś jest on suchszy niż najsuchsza ziemska pustynia. No, Czerwona Planeta nadal posiada wodę, jednak ta skoncentrowana jest przede wszystkim wkoło biegunów w postaci lodu. Możliwe, że głęboko pod powierzchnią tworzy dodatkowo słone jeziora, jednak tego póki co nie udało się jednoznacznie udowodnić.Ślady wody na Marsie rejestrowano natomiast znacznie bliżej powierzchni, na przykład w pobliżu równika, w postaci lodu lub uwodnionych minerałów, ale w bardzo małych ilościach. Tymczasem, nowo odkryty podpowierzchniowy rezerwuar nie dość, że zajmuje ogromny obszar, zdaje się skrywać bardzo dużo wody.Omawiany nowy rezerwuar sonda Trace Gas Orbiter odkryła z pomocą instrumentu o nazwie FREND (ang. Fine Resolution Epithermal Neutron Detector), za sprawą serii obserwacji prowadzonych od maja 2018 roku do lutego 2021 roku. Narzędzie to wykrywa neutrony uciekające z powierzchni Czerwonej Planety. Te mogą być znacznikiem zawartości wodoru, a co za tym idzie – zawartości wody w glebie.