Sonda NASA jako pierwsza w historii dotknęła Słońca

Tego jeszcze nie było.

„Dotknięcie Słońca przez Parker Solar Probe było monumentalnym momentem w dziedzinie nauki dotyczącej Słońca i naprawdę niezwykłym wyczynem.”

„Ten kamień milowy nie dość, że zapewnia nam bardziej dogłębny wgląd w ewolucję naszego Słońca i jego wpływ na Układ Słoneczny, to wszystko czego dowiadujemy się o naszej własnej gwieździe uczy nas też więcej o gwiazdach w pozostałych częściach Wszechświata.”

Sonda z istotnym zadaniem

Korona Słońca od środka

Kolejna sonda NASA przeszła do historii. Parker Solar Probe jako pierwsza maszyna stworzona przez człowieka zdołała dosłownie dotknąć Słońca. Stało się to 28 kwietnia 2021 roku, kiedy pojazd przeleciał przez koronę słoneczną – górną warstwę atmosfery naszej gwiazdy. Parker Solar Probe nie dość, że to przetrwała, dowodząc skuteczności jej zaawansowanej technologicznie osłony termicznej, to wykonała pomiary in situ, dostarczając pierwszych swego rodzaju danych dotyczących serca Układu Słonecznego, o czym poinformowano 14 grudnia podczas konferencji prasowej., powiedział astrofizyk Thomas Zurbuchen, zastępca administratora Dyrektoratu Misyjnego NASA.Parker Solar Probe została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w 2018 roku. Wówczas otrzymała ona jeden cel - zbadania korony słonecznej zarówno z daleka, jak i bezpośrednio w jej wnętrzu. Rzecz jasna nie oznacza to jednak, że jej instrumenty nie są wykorzystywane do zbierania danych na temat innych obiektów, na przykład Wenus Parker Solar Probe została zaprojektowana tak, by ta była w stanie znaleźć się bliżej Słońca niż pozostałe sondy, które powstały, by je badać. Właśnie dlatego posiada ona tarczę cieplną wykonaną z kompozytu węglowego. Ta powala jej funkcjonować nawet wtedy, gdy temperatura jej najbliższego otoczenia wynosi 1377 stopni Celsjusza. Wyposażono ją również w szereg instrumentów, dzięki którym ta jest w stanie badać Słońce.Misję omawianej sondy zaplanowano na 7 lat, podczas których pojazd ma w sumie zbliżyć się do Słońca 26 razy. W kwietniu dokonała ona zaledwie ósmego przelotu. Był to jednak pierwszy przelot, w trakcie którego Parker Solar Probe znalazła się wewnątrz korony Słońca.W sumie Parker Solar Probe spędziła w koronie słonecznej pięć godzin, mierząc fluktuacje pola magnetycznego Słońca i pobierając próbki tamtejszych cząstek. Wcześniej nasza wiedza na temat właściwości tych zjawisk i elementów bazowała na danych z zewnątrz.Co najlepsze, będąc wewnątrz korony słonecznej, Parker Solar Probe fotografowała swoje otoczenie. Dzięki temu możemy na własne oczy ujrzeć, jak „atmosfera” Słońca wygląda od środka.