Mgławica niczym motyl? Naziemny teleskop uchwycił niesamowity widok

Jest co podziwiać.

Kształt będący zasługą gwiazdy

Wszechświat wypełniony jest naprawdę przepięknymi strukturami. Z reguły szczególnie pięknie prezentują się galaktyki, pozostałości po supernowych czy mgławice. Teraz, dzięki Obserwatorium Gemini w Chile, możemy podziwiać na najnowszym zdjęciu mgławicę przypominającą… motyla.Wspomniana mgławica póki co nie ma swojej polskiej nazwy. W języku angielskim znana jest jednak jako Chamaeleon Infrared Nebula. To dlatego, że znajduje się w obrębie gwiazdozbioru Kameleona, jakieś 520 lat świetlnych stąd.Na najnowszym zdjęciu wykonanym w zakresie światła widzialnego przez teleskop Bliźniak Południowy Obserwatorium Gemini mgławica wygląda dosłownie tak, jakby miała zaraz odlecieć z ekranu. Dlaczego? Jej charakterystyczny kształt ma związek z tym, co znajduje się w jej centrum, czyli na łączeniu „skrzydeł”. Tym „czymś” jest gwiazda – gwiazda o masie mniejszej niż masa Słońca. Na samym zdjęciu jej jednak nie widać, gdyż zasłania ją chmura pyłu.Proces powstawania gwiazd jest dość efektowny. Gwiazdy tworzą się, gdy gęste skupiska w obłokach gazu molekularnego zapadają się i wirują pod wpływem własnej grawitacji. Wirując, materia ta tworzy dysk akrecyjny, który karmi rosnącą protogwiazdę, czyli gwiazdę, która jeszcze po prostu nie dojrzała.