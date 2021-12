SpaceX wystrzeliło w kosmos satelitę NASA, który przyjrzy się czarnym dziurom

IXPE już jest na orbicie.

Pierwszy taki satelita

Dzisiaj, o godzinie 7:00 rano czasu polskiego, firma SpaceX wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną ważnego dla NASA satelitę. Satelita ten - Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) – będzie obserwować najbardziej tajemnicze i ekstremalne obiekty we Wszechświecie – pozostałości po supernowych, supermasywne czarne dziury i nie tylko.Imaging X-ray Polarimetry Explorer to satelita doprawdy wyjątkowy. Jest on bowiem pierwszym satelitą zdolnym do pomiaru polaryzacji promieni rentgenowskich pochodzących z kosmicznych źródeł takich jak czarne dziury czy gwiazdy neutronowe.