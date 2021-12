Kosmiczny Teleskop Hubble'a w końcu wrócił do pracy. Obserwacje wznowione

Po ponad miesiącu drzemki.

Początek problemów

Powolny powrót do żywych

31 lat w kosmosie

Kosmiczny Teleskop Hubble’a ma swoje lata. W związku z tym jego żywot w ostatnim czasie nie jest zbyt łatwy. Teraz blisko półtora miesiąca spędził on w trybie awaryjnym, nie prowadząc niemal żadnych obserwacji. Na szczęście, NASA w końcu zdołała przywrócić go do działania. Dzięki temu wszystkie cztery jego instrumenty z powrotem zbierają dane.Ostatnie problemy z Kosmicznym Teleskopem Hubble’a zaczęły się 23 października, kiedy to kody błędów wygenerowane przez instrumenty naukowe teleskopu wskazywały na „utratę konkretnej wiadomości synchronizacyjnej”. Wiadomości tego typu umożliwiają instrumentom dokładne reagowanie na komendy i żądania przesyłu danych. W reakcji na kody błędów dokonano resetu teleskopu, umożliwiając wznowienie operacji następnego ranka.Niestety, już 25 października rozpoczęły się kolejne problemy z działaniem maszyny. Wówczas instrumenty naukowe „wypluły” jednak kody błędów o utracie całego szeregu wiadomości synchronizacyjnych, a sam teleskop przeszedł w tryb awaryjny.Działanie pierwszego z czterech instrumentów Kosmicznego Teleskopu Hubble’a – Zaawansowanej Kamery Przeglądowej (ACS) – wznowiono bardzo szybko, bo już 7 listopada. Reszta pozostała w trybie awaryjnym na dłużej dla ich bezpieczeństwa, podczas gdy NASA kontynuowała analizę błędów wiadomości synchronizacyjnych.21 listopada udało się przywrócić do żywych kolejny instrument teleskopu - Kamerę Szerokokątną 3 (WFC3). 28 listopada dokonano tego samego w przypadku Spektrografu Początków Wszechświata (COS), a w poniedziałek 6 grudnia wznowiono pracę ostatniego instrumentu - Spektrometru Obrazującego Teleskopu Kosmicznego (STIS).Przywracając instrumenty Kosmicznego Teleskopu Hubble’a do działania, NASA pracowała nad zmianami w ich oprogramowaniu, które pomogą zapobiegać podobnym błędom w przyszłości. W najbliższym czasie agencja zamierza kontynuować te prace, jak również prowadzić testy obmyślanych zmian. Dzięki zmianom instrumenty naukowe mają być zdolne do pracy nawet w przypadku utraty kilku wiadomości synchronizacyjnych.Kosmiczny Teleskop Hubble’a został wystrzelony w kosmos 24 kwietnia 1990 roku, czyli ponad 31 lat temu. Do dziś ta ogromna maszyna wykonała ponad 1,4 miliona obserwacji gwiazd, planet i galaktyk zlokalizowanych we Wszechświecie, na podstawie których napisano więcej niż 16 tysięcy zrecenzowanych prac naukowych.Mam nadzieję, że mimo wszystko Kosmiczny Teleskop Hubble’a będzie prowadził swoje obserwacje jeszcze co najmniej przez dekadę. Kto wie czy, tak się stanie, ale na szczęście już w tym miesiącu w kosmos trafi kolejny teleskop - Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA