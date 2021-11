Astronomowie odkryli właśnie ponad 350 nowych egzoplanet

To zasługa algorytmu.

„Odkrycie setek nowych ezoplanet jest znaczącym osiągnięciem samo w sobie, ale to, co wyróżnia tę pracę od innych badań, to sposób, w jaki ukazuje ona cechy populacji egzoplanet jako całości.”

Metoda tranzytu i jej bolączki

Wygląda na to, że po latach żmudnej pracy liczba odkrytych egzoplanet, których istnienie zostało potwierdzone, wkrótce osiągnie okrągłą wartość 5 tysięcy. To dlatego, że pewien zespół astronomów zidentyfikował właśnie 366 nieznanych wcześniej potencjalnych egzoplanet. Udało się to za sprawą nowego algorytmu, który przeanalizował dane zebrane przez niedziałający już Kosmiczny Teleskop Hubble’a., powiedział astronom Erik Petigura z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.Kosmiczny Teleskop Keplera spędził na orbicie Ziemi prawie dziesięć lat, wpatrując się w gwiazdy. Wszystko to miało miejsce w celu wychwytywania słabych spadków jasności gwiazd – spadków, do których dochodzi, gdy przed tarczą gwiazdy przechodzi jakiś obiekt. Seria spadków pojawiających się w regularnych odstępach czasowych świadczy o obecności planety.Wszystko to brzmi bardzo prosto, ale identyfikacja spadków jasności wśród zebranych danych to długa, żmudna praca, którą kiedyś wykonywano wizualnie. To dlatego, że nie tak dawno temu ludzie radzili sobie znacznie lepiej z ich wykrywaniem niż oprogramowanie. Niemniej, oprogramowanie staje się coraz bardziej wyrafinowane i dopracowane.