Nowo odkryta egzoplaneta krąży tak blisko swojej gwiazdy, jak żadna inna

To wyjątkowy gorący jowisz.



We Wszechświecie skrywają się naprawdę ekstremalne egzoplanety. Nowo odkryta egzoplaneta jest jedną z nich. TOI-2109b, bo tak brzmi jej nazwa, to gigant 1,35 razy większy i 5 razy masywniejszy niż Jowisz. Co jednak najciekawsze, znajduje się on tak blisko swojej gwiazdy, że potrzebuje zaledwie 16 godzin, by wykonać wokół niej pełny obrót.



Planeta rekordzistka

TOI-2109b została odkryta z pomocą kosmicznego teleskopu TESS, polującego na egzoplanety. Krąży ona wokół żółto-białej gwiazdy 1,7 razy większej od Słońca i charakteryzującej się 1,4 masy Słońca, położonej jakieś 855 lat świetlnych stąd.







Dotychczas nie odkryto gazowego giganta, który krążyłby tak blisko swojej gwiazdy, jak TOI-2109b. W związku z odległością dzielącą gwiazdę i planetę, wynoszącą zaledwie 2,4 miliona kilometrów, TOI-2109b jest też najgorętszą znaną egzoplanetą. Jedna jej strona prawdopodobnie jest stale zwrócona ku gwieździe, przez co temperatura w jej atmosferze może po tej stronie może sięgać nawet 3227 stopni Celsjusza.



Astronomowie mają nadzieję, że TOI-2109b powie im co nieco na temat tego, jak powstają tak ekstremalne planety. Być może za jej sprawą dowiedzą się też więcej o interakcjach zachodzących między gwiazdami i bliskimi im planetami.



„Za rok lub dwa, jeśli będziemy mieli szczęście, może będziemy w stanie wykryć, jak planeta zbliża się do swojej gwiazdy.” , powiedział astronom Ian Wong z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda NASA. „Za naszego życia nie zobaczymy, jak planeta wpada w swoją gwiazdę. Dajmy jej jednak może jeszcze 10 milionów lat, a planeta może przestać istnieć.”



Tak, TOI-2109b znajduje się na śmiercionośnej orbicie. Z czasem jej gwiazda będzie przyciągać ją coraz bliżej i bliżej, aż w końcu ją pochłonie.



Jeden z gorących jowiszów

TOI-2109b należy do tak zwanych gorących jowiszów – klasy planet pozasłonecznych, gazowych olbrzymów, których orbita położona jest bardzo blisko macierzystej gwiazdy. Ciekawostką na ich temat jest to, iż uważa się, że te dopiero z czasem znalazły się na swoich ekstremalnych orbitach. Wszystkie, w tym TOI-2109b, powstały najpewniej poza tak zwaną linią śniegu, w zewnętrznej części dysku protoplanetarnego, a dopiero na skutek przeróżnych oddziaływań, już uformowane przywędrowały w pobliże swoich gwiazd.