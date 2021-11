Nowo odkryty biały karzeł to rekordzista. Rotuje z niespotykaną prędkością

Wyjątkowa gwiazda.

Astronomowie odkryli gwiazdę, która rotuje tak szybko, że jest najszybciej rotującą gwiazdą w swojej kategorii. Ta gwiazda to biały karzeł LAMOST J024048.51+195226.9 (w skrócie J0240+1952), który znajduje się około 2015 lat świetnych z dala od Ziemi. Potrzebuje on zaledwie 25 sekund, aby wykonać pełny obrót wokół własnej osi, czyli 4 sekund mniej niż poprzedni rekordzista - CTCV J2056-3014.J0240+1952 jest bardzo podobna do innego białego karła charakteryzującego się szybką rotacją – AE Aquarii, którego prędkość rotacji wynosi 33 sekundy. Obydwie gwiazd należą do specyficznej klasy białych karłów – tak zwanych gwiazd śmigłowych (ang. propeller stars).I J0240+1952, i AE Aquarii posiada towarzysza w postaci gwiazdy ciągu głównego, z którego grawitacyjnie pobiera plazmę. Ta plazma jest następnie wyrzucana w przestrzeń kosmiczną przez pole magnetyczne białego karła, niczym strumień wody skierowany na śmigło. W przypadku J0240+1952 plazma wyrzucana jest z prędkością nawet do 3000 kilometrów na sekundę.

Układ podwójny białego karła AE Aquarii. Wizja artysty. | Źródło: NASA/Casey Reed

„J0240+1952 wykona kilka obrotów wokół własnej osi w czasie, gdy ludzie poświęcą czas na poczytanie o nim. To naprawdę niesamowite.”

„Rotacja jest tak szybka, że biały karzeł musi mieć masę przekraczającą średnią masę białych karłów – w przeciwnym razie zostałby rozerwany.”

Biały karzeł, czyli przyszłość Słońca

Obiekty doprawdy wyjątkowe

„Dopiero drugi raz znaleźliśmy gwiazdę śmigłową. Teraz wiemy, że pierwsza nie była unikatowym zjawiskiem. Pokazuje to, że mechanizm magnetycznego śmigła jest właściwością charakterystyczną dla podobnych układów binarnych, o ile zachodzą odpowiednie okoliczności.”

, powiedziała astrofizyk Ingrid Pelisoli z Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii.Czym tak właściwie jest biały karzeł? W skrócie, to gwiezdna pozostałość jądra większej gwiazdy. Za kilka miliardów lat Słońce stanie się białym karłem. Wpierw zamieni się jednak w czerwonego olbrzyma, pochłaniając Merkurego Wenus i być może też Ziemię, a potem zacznie zrzucać swoje warstwy. Gdy ustaną w nim reakcje jądrowe, jego jądro zapadnie się bardzo gęsty obiekt, emitujący między innymi promieniowanie widzialne – białego karła.Białe karły są bardzo małe – z reguły pod względem rozmiarów podobne do Ziemi. Ich masa to jednak zupełnie inna kwestia – ta wynosi nawet do 1,4 masy Słońca.Białe karły często tworzą układy podwójne z innymi gwiazdami. Zdarza się, że orbitują one tak blisko siebie, że biały karzeł wysysa materię z gwiazdy towarzyszącej. Okresowo powoduje to eksplozję na powierzchni białego karła. W takim wypadku mamy do czynienia z tak zwanym układem kataklizmicznym. Z czasem biały karzeł może zakumulować tak dużo materii pochodzącej z drugiej gwiazdy, że stanie się niestabilny i eksploduje jako widowiskowa supernowa typu Ia.Układ, do którego należy J0240+1952 jest przykładem układu kataklizmicznego. W przeszłości J0240+1952 pochłonęła tyle materii swojej towarzyszki, że prędkość jej obrotu wokół własnej osi się zwiększyła. Z jakiegoś powodu wykształciła też ona jednak pole magnetyczne (astronomowie podejrzewają, że zwiększona prędkość rotacji karła mogła doprowadzić do wytworzenia się wewnętrznego dynamo, ale nie ma w tym temacie pewności). To działa niczym bariera, która odpycha przyciąganą plazmę, wyrzucając jej większość w kosmos. Pozostałość plazmy płynie w kierunku biegunów magnetycznych gwiazdy, powodując jasną poświatę. Dzięki niej astronomowie byli w stanie zmierzyć prędkość rotacji J0240+1952., powiedział astrofizyk Tom Marsh z Uniwersytetu Warwick.Kto wie, może w przyszłości astronomowie odnajdą jeszcze więcej białych karłów które rotują z zawrotną prędkością i odpychają od siebie materię nadpływającą z towarzyszącej im gwiazdy. Wówczas będą oni w stanie poznać i zrozumieć je jeszcze lepiej.Źródło: Uniwersytet Warwick , fot. tyt. Uniwersytet Warwick/Mark Garlick