Czy ludzie mogliby zamieszkać na Księżycu?

Jest tam więcej tlenu niż sądzono.





Tlen zamknięty w regolicie





fot. Benjamin Child - Unsplash

Oprócz postępów dokonywanych w technologiach związanych z bezpośrednią eksploracją kosmosu, inżynierowie pracują także nad rozwiązaniami, które pozwolą na skuteczne wykorzystywanie zasobów kosmicznych. Na czele wszystkich pomysłów ma stać sposób na to, jak pozyskać tlen bezpośrednio na Księżycu.Ten miałby się przydać podczas załogowych misji - wysyłanych między innymi przez NASA. Czy ludzie mogliby więc na stałe osiedlić się na Księżycu?Jak powszechnie wiadomo, atmosfera Księżyca jest bardzo cienka i składa się głównie z wodoru, neonu i argonu. Nie jest to niestety mieszanka gazów, która pozwoliłaby na utrzymanie życia ludzkiego. Jest jednak dobra wiadomość: na Księżycu jest mnóstwo tlenu. Jest on jednak zamknięty w regolicie, warstwie skał i drobnego pyłu, który pokrywa całą powierzchnię naszego naturalnego satelity.Gdybyśmy mogli zamienić regolit bezpośrednio w tlen, to czy dałoby radę podtrzymać ludzkie życie?Okazuje się, że tak. Każdy metr sześcienny regolitu księżycowego zawiera około 630 kilogramów tlenu. Zakładając, że przeciętny człowiek potrzebuje około 800 gramów tlenu dziennie, na Księżycu jeden metr sześcienny regolitu utrzymałby astronautę przy życiu przez około dwa lata. Nieco bardziej abstrakcyjne wyliczenia NASA bazujące na hipotetycznych danych pokazują, że cały regolit z Księżyca byłby w stanie utrzymać przy życiu 8 miliardów ludzi przez około… 100 000 lat. Oczywiście to wszystko to tylko wyliczenia i nie wiadomo na ile w rzeczywistości sprawdziłyby się podczas opisywanej sytuacji.Obecnie NASA musi mierzyć się z innymi problemami. Misja Artemis na Księżyc została sporo opóźniona i wygląda na to, że żaden z astronautów nie postawi swojej stopy na Księżycu w przeciągu najbliższej dekady.Dobrze jednak wiedzieć, że istnieją możliwości do tego, aby faktycznie na Księżycu mogła powstać stała baza, w której będą operowali ludzie.Źródło: ScienceDirect / fot. Jongsun Lee - Unsplash