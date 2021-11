NASA chce umieścić reaktor jądrowy na Księżycu. W ciągu 10 lat

Ambitny plan.

Konkurs na księżycowy reaktor

Technologia o ogromnym potencjale

Chociaż powrót na Księżyc przełożono z roku 2024 na 2025, nie ma wątpliwości, że NASA jest zdeterminowana, by z czasem na Księżyc powrócić. Ba, pragnie ona, aby później astronauci mogli przebywać na powierzchni jedynego naturalnego satelity Ziemi bez przerwy, na przykład wewnątrz stacji badawczej. Niemniej, aby żyć i pracować na Księżycu, astronauci będą potrzebować dużych ilości energii elektrycznej, a jak wiadomo – póki co sieć energetyczna tam nie istnieje.Chociaż wiele kreatywnych pomysłów może powyższy problem rozwiązać, przez lata NASA uważała, że najlepszym sposobem na zasilanie przyszłych kolonii astronautów byłoby wykorzystanie procesu rozszczepienia jąder atomów, tak jak w ziemskich elektrowniach atomowych. Teraz agencja kosmiczna poczyniła kolejny krok, który ma doprowadzić do budowy reaktora jądrowego na Księżycu.Po latach analizowania możliwości wykorzystania procesu rozszczepienia jądra na Księżycu w ramach byłego projektu Kilopower, NASA, we współpracy z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), inicjuje właśnie nową serię badań nad tą technologią. Dwie organizacje apelują do swoich przemysłowych partnerów, aby ci przedstawili własne koncepcje systemów energetycznych związanych z rozszczepieniem jądra, które mogłyby działać na powierzchni Księżyca i potencjał których można by zademonstrować na Księżycu w ciągu dekady.Według NASA mały, lekki system wykorzystujący rozszczepienie jądra – zdolny do działania na lądowniku księżycowym lub łaziku przemieszczającym się po powierzchni satelity – może dostarczać do 10 kilowatów energii elektrycznej. To wystarczyłoby do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną kilku przeciętnych gospodarstw domowych. NASA wymaga jednak, aby reaktor jądrowy, który działaby na Księżycu, był w stanie dostarczyć co najmniej 40 kilowatów energii – wystarczająco, by zasilał odpowiedniki nawet 30 gospodarstw przez 10 lat. Nic dziwnego, bowiem na Księżycu zasilania wymagałyby systemy podtrzymujące życie, łaziki i nie tylko.Na tym nie koniec wymagań. Agencja pragnie też aby reaktor jądrowy mógł działać na Księżycu nieustannie, nawet podczas przebywania w jego zimnych kraterach oraz podczas długich i zimnych księżycowych nocy, gdy pozyskiwanie energii ze światła słonecznego jest trudne. Reaktor musi być też kompaktowy i stosunkowo lekki. W końcu, im większa masa ładunku, tym większy koszt jego transportu w kosmosie.Rozwój omawianej technologii nie dość że ułatwi NASA ustanowienie permanentnej obecności na Księżycu, to bardzo prawdopodobnie doprowadzi do stworzenia i takich systemów zasilania, które przydadzą się na Marsie. Dzięki niemu agencja być może zdoła też dopracować systemy wykorzystywane do napędzania rakiet.