Ten keczup pomoże skolonizować Marsa. Projekt Heinz Tomato Ketchup Marz Edition

Pierwsze tak długoterminowe badania upraw w symulowanych marsjańskich warunkach

Weteran misji kosmicznych ambasadorem Heinz Tomato Ketchup Marz Edition

Przyszłe załogowe misje na Marsa będą borykać się z problemem konieczności zabrania relatywnie niezbyt dużej wagi zaopatrzenia. Teoretycznie można by wyposażyć astronautów w racje na całą drogę w obie strony i pobyt na sąsiedniej planecie, ale w dłuższej perspektywie czasu i tak będzie trzeba wytwarzać żywność na miejscu. Nie tylko NASA czy inne agencje kosmiczne badają ten temat, a nawet produkujący keczup i inne produkty spożywcze koncern Hainz (właściwie Kraft Heinz Company).Firma współpracując z astrobiologami przeprowadziła badania na temat uprawy specjalnych keczupowych odmian pomidorów w ciężkich warunkach środowiskowych. Odtworzono dość wiernie kwestie związane z możliwymi przyszłymi marsjańskimi szklarniami. Jako podłoże wykorzystano bardzo podobną do tamtejszego materiału glebę z pustyni Mojave. Dzięki współpracy z czternastoosobowym zespołem astrobiologów, Heinz przez dziewięć miesięcy w Aldrin Space Institute we Florida Tech symulował uprawę pomidorów na Marsie. Po zebraniu plonów przygotowano specjalną partię keczupu Heinz Tomato Ketchup Marz Edition. Niestety nie był dostępny w normalnej sprzedaży, ale został zaprezentowany w siedzibie firmy i pozytywnie przeszedł testy związane z jakością i smakiem.Jak powiedział dr Andrew Palmer z Aldrin Space Institute - "Wcześniej większość wysiłków związanych z odkrywaniem sposobów uprawy w warunkach symulowanych na Marsie było krótkoterminowymi badaniami wzrostu roślin. To, co udało się osiągnąć dzięki temu projektowi, to spojrzenie na długoterminowe zbiory żywności. Uzyskanie plonów o takiej jakości, by stały się keczupem Heinz, było wymarzonym rezultatem i osiągnęliśmy go. Współpraca z Tomato Masters w Heinz pozwoliła nam zobaczyć, jakie są możliwości długoterminowej produkcji żywności poza Ziemią."Ambasadorem Heinz Tomato Ketchup Marz Edition i zarazem fanem marki jest były astronauta Mike Massimino, który odbył dwa loty kosmiczne, cztery spacery kosmiczne i został pierwszy astronautą, który tweetował z kosmosu. Jak stwierdził - "W kosmosie mamy powiedzenie "nie chodzi o jedzenie, chodzi o sos" - mogliśmy wybrać, jakie jedzenie chcieliśmy tam zjeść, ale wiele potraw było odwodnionych i trochę mdłych, więc dobra porcja sosu zawsze sprawiała, że posiłki były pyszne, co zapoczątkowało moją miłość do ketchupu pomidorowego Heinz." Projekt może pomóc nie tylko w przyszłych załogowych misjach na Marsa, ale też w uprawie roślin w ziemskich warunkach przy niekorzystnej glebie.Źródło i foto: Heinz