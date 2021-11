Astronomowie wykryli wodę w galaktyce z początków Wszechświata

To naprawdę odległa galaktyka.

Wygląda na to, że niektóre ze składników niezbędnych do zaistnienia się życia pojawiły się we Wszechświecie bardzo szybko. Zgodnie z najnowszą analizą pary galaktyk z początków Wszechświata, woda pojawiła się w nim zaledwie 780 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Dzisiaj Wszechświat ma już jakieś 13,82 miliarda lat.Chociaż w ciągu pierwszego miliona lat istnienia Wszechświata pierwiastków ciężkich było wciąż stosunkowo mało, już wtedy tworzyły się w nim liczne cząsteczki, takie jak właśnie woda. Pokazały to wspomniane wcześniej dwie galaktyki, które z naszego punktu widzenia są w trakcie łączenia się w jedną wielką galaktykę, znaną jako SPT0311-58. Należą one do najstarszych galaktyk w kosmosie, ale ze względu na odległość, w jakiej się od nas znajdują, podziwiamy je w stanie, w jakim były 12,88 miliarda lat temu.Jako że dwie omawiane galaktyki się łączą, zakłócenia grawitacyjne wywołane ich interakcjami zapoczątkowały proces powstawania nowej generacji gwiazd, który zużywa cały dostępny w ich obrębie gaz molekularny. Wciąż jest go jeszcze jednak na tyle dużo, że astronomowie mogli mu się przyjrzeć, uzyskując jego widmo. To ujawniło, jaki jest skład gazu., powiedziała stronom Sreevani Jarugula z Uniwersytetu Illinois.

Obrazy reprezentujące dokonane w obrębie SPT0311-58 obserwacje emisji dokonanych przez poszczególne cząsteczki. Obraz przedstawiający błękit na czarnym tle reprezentuje wodę obecną w jednej z galaktyk. | Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)

Wyczyn dokonany nieprzypadkowo

„Ta galaktyka jest najmasywniejszą galaktyką zaobserwowaną jak dotychczas w dalekim przesunięciu ku czerwieni, galaktyką z czasów, gdy Wszechświat był jeszcze bardzo młody.”

„Ma więcej gazu i pyłu w porównaniu z innymi galaktykami we Wszechświecie, co daje nam wiele potencjalnych okazji do obserwowania powszechnie występujących cząsteczek i do tego, by zrozumieć, w jaki sposób te życiodajne pierwiastki wpłynęły na rozwój wczesnego Wszechświata.”

Jako że światło z galaktyk, które powstały wkrótce po Wielkim Wybuchu, musiało pokonać miliardy lat świetlnych, by do nas dotrzeć, to jest bardzo blade. Znacznie trudniej jest je szczegółowo przeanalizować niż światło z galaktyk znacznie bliższych. Na szczęście, ośrodek międzygwiazdowy w SPT0311-58 jest bardzo bogaty w pył, który pomógł ujawnić obecność wody.Pył w ośrodku międzygwiazdowym pochłania promieniowanie ultrafioletowe gwiazd i re-emituje je jako światło dalekiej podczerwieni – informują naukowcy. To promieniowanie podczerwone pobudza cząsteczki wody w ośrodku międzygwiazdowym, co generuje emisję, którą można zaobserwować za pośrednictwem czułego teleskopu, takiego jak właśnie ALMA w Chile., wyjaśniła Jarugula.Obserwując galaktyki takie jak SPT0311-58, astronomowie będą mogli jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak przebiegał proces ewolucji wczesnego Wszechświata i jego zawartości. Teleskop ALMA z pewnością nie jest jedynym czułym teleskopem, który się podczas tego procesu przyda.Źródło: NRAO , fot. tyt. ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)