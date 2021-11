Astronomowie odkryli kolebkę galaktyk sprzed 11 miliardów lat

To tak zwana protogromada.

Gromada galaktyk sprzed 11 miliardów lat

„Protogromady galaktyk takie jak G237 to takie galaktyczne stocznie, w której powstają masywne galaktyki. To powiedziawszy, ta konkretna struktura istniała w czasie, gdy Wszechświat miał 3 miliardy lat.”

Zasługa wielu teleskopów

To niesamowite, jak odległe zakątki Wszechświata pozwalają nam obserwować dzisiejsze teleskopy. Jeszcze bardziej jest jednak niesamowite to, że obserwując je, podziwiamy w zasadzie to, co istniało w przeszłości – jako że światło z wielu miejsc potrzebuje miliardy lat, by do nas dotrzeć. Teraz, badając jeden z takich zakątków, astronomowie natrafili na ogromną „stocznię”, w której zamiast statków powstają galaktyki.Wspomniana „stocznia” to tak zwana protogromada galakyk. Zawiera ona ponad 60 galaktyk i znajduje się 11 miliardów lat świetlnych z dala od Ziemi. To tak daleko, że obserwując ją, naukowcy patrzą na jej stan z okresu 3 miliardów po Wielkim Wybuchu. Nieźle, nieprawdaż?Właściwie, astronomowie opublikowali pracę informującą o odkryciu omawianej protogromady, znanej jako G237, już w styczniu bieżącego roku. Niemniej, jej istnienie właśnie zostało potwierdzone – przez zespół astronomów, który 26 października opublikował rezultaty swoich wysiłków w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics., powiedziała jedna z autorek pracy, Brenda Frye z Uniwersytetu Arizony.Grawitacja przyciąga gwiazdy i inną materię do siebie, tworząc galaktyki, które następnie mają tendencję do grupowania się w gromady. Naukowcy nie wiedzą zbyt wiele o protogromadach galaktyk. To częściowo dlatego, że struktury te nie świecą zbyt jasno w zakresie światła widzialnego. Zatem, trudno je w zakresie tego światła zaobserwować.Naukowcy zdołali zaobserwować G237, prowadząc swoje badania w zakresie tak zwanej dalekiej podczerwieni. G237 dojrzano z pomocą kosmicznego obserwatorium Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej.Potwierdzić istnienie protogromady G23 udało się potwierdzić z kolei, wykorzystując Wielki Teleskop Lornetkowy w Arizonie w Stanach Zjednoczonych oraz Teleskop Subaru w Japonii. W celu weryfikacji odkrycia sięgnięto również po archiwalne dane z Kosmicznego Obserwatorium Herschela oraz Kosmicznego Teleskopu Spitzera.