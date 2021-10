Możliwe, że właśnie odkryto pierwszą planetę spoza Drogi Mlecznej

To dopiero przełom.

Egzoplaneta kandydatka a egzoplaneta potwierdzona

Okazja do szukania planet poza Drogą Mleczną

Dotychczas astronomom udało się odkryć kilka tysięcy egzoplanet, czyli planet spoza Układu Słonecznego. Każda z nich znajduje się jednak w obrębie naszej galaktyki – Drogi Mlecznej. Nie ma wątpliwości, że planety są częścią i innych galaktyk, ale póki co nikt nie był w stanie jakiejkolwiek faktycznie dostrzec. To powiedziawszy, pewien zespół badaczy wierzy, że jako pierwszy na świecie właśnie to zrobił.Ponad 4000 – tyle „potwierdzonych” egzoplanet znajduje się w znanym katalogu. Jeszcze więcej odkryć, informujących od potencjalnym istnieniu konkretnej planety, czeka na potwierdzenie. Teraz na potwierdzenie będzie czekać też odkrycie pierwszej potencjalne planety spoza Drogi Mlecznej, dokonane przez grupę badaczy, której przewodziła Rosanne Di Stefano z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).Zespół Rosanne Di Stefano zaobserwował z pomocą Kosmicznego Teleskopu Chandra coś, co wyglądało na tranzyt, który miał miejsce w galaktyce spiralnej o nazwie Messier 51 (M51), znanej również jako Galaktyka Wir. Galaktyka Wir znajduje się około 23 miliony lat świetlnych stąd, w gwiazdozbiorze Psów Gończych.Tranzyt to w astronomii przejście planety przed tarczą gwiazdy – zdarzenie, które powoduje tymczasowy spadek jasności tej gwiazdy. Poszukując planet poza Drogą Mleczną, astronomowie wypatrywali spadków jasności obiektów w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Dlaczego właśnie promieniowania rentgenowskiego?Otóż, w 2018 roku Di Stefano wraz z jedną ze swoich współpracowniczek – Nią Imarą – pokazały, że planeta może mieć inny wpływ na gwiazdę podwójną zwaną rentgenowskim układem podwójnym niż na inne gwiazdy. Rentgenowski układ podwójne charakteryzuje się tym, że tworzą go gwiazda zwarta – czarna dziura lub gwiazda neutronowa oraz towarzysz – gwiazda ciągu głównego. Emisja rentgenowska powstaje w nim w wyniku opadania materii na gwiazdę zwartą. Jako że gwiazdy zwarte z reguły są dość małe, planeta przechodząca przed ich tarczą mogłaby doprowadzić do niemal całkowitego lub całkowitego „zaćmienia” promieni rentgenowskich zmierzających w naszą stronę.By spróbować wykryć planetę krążącą wokół rentgenowskiego układu podwójnego, zespół Di Stefano wykorzystał obserwacje trzech galaktyk – wspomnianej Messier 51, a także Messier 101 (Galaktyki Wiatraczek) oraz Messier 104 (Galaktyki Sombrero). Z nich badacze wyodrębnili odczyty promieniowania rentgenowskiego pochodzące z aż 2624 rentgenowskich układów podwójnych i przystąpili do poszukiwania egzoplanet.