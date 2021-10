Likwidacja zmiany czasu w Polsce? Znamy najbliższą przyszłość czasu letniego i zimowego

Jednoznaczny komunikat.



Od dłuższego już czasu trwają dyskusje nad likwidacją czasu zimowego i letniego w Polsce oraz Unii Europejskiej. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który to jednak nie zmieni obecnego, dualistycznego systemu. Olga Semeniuk, wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pracującego nad nowymi przepisami ws. wprowadzenia i odwołania czasu letniego, powiedziała w rozmowie z PAP, co czeka nas w kolejnych latach.



Czy będzie zmiana czasu w 2021 roku?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane do opracowania regulacji dotyczących zmian czasu. Jednocześnie Komisja Europejska zaleca kontynuowanie obecnych regulacji, a co za tym idzie utrzymanie czasu zimowego i letniego do co najmniej 2026 roku. W związku z tym ministerstwo opracowuje przepisy zgodne z tym zaleceniem.



"Wszystko wskazuje na to, że zmiana czasu będzie towarzyszyć nam przynajmniej jeszcze przez kilka kolejnych lat" - powiedziała Semeniuk w rozmowie z Polską Agencją Prasową.



Czas letni wprowadzany jest na pół roku od końca marca do końca października, kiedy to kraje przechodzą na czas zimowy. Dlaczego? Chodzi o możliwość korzystania w danym okresie w jak największym stopniu ze światła dziennego. Krytycy uznają ją za archaizm i przytaczają dowody na uciążliwość zmian oraz gorsze samopoczucie ludzi w okresie panowania czasu zimowego.



Zmiana czasu na zimowy w 2021 - kiedy przestawić zegarek?

Zmiana czasu na zimowy w 2021 roku odbędzie się jak zawsze, w ostatni weekend października. Zegarki należało będzie cofnąć o godzinę w nocy z 30 na 31 października.



Źródło: PAP