Astronomowie zdołali bezpośrednio zaobserwować jedną z najmłodszych poznanych egzoplanet

To nie lada osiągnięcie.

Egozplanety i metody ich obserwacji

Kosmiczny wyjątek

Nieco ponad 400 lat świetlnych z dala od Ziemi młoda egzoplaneta rozpoczyna swój „żywot”. To samo w sobie rzecz jasna nie jest niczym niezwykłym. W końcu, dotychczas wykryto już tysiące planet pozasłonecznych. Niezwykłe jest jednak to, że astronomowie zdołali uzyskać jej bezpośredni obraz. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko.2M0437b, bo tak brzmi nazwa omawianej egzoplanety, to jedna z najmłodszych, jakie udało się dotychczas bezpośrednio zaobserwować. Dzięki niej być może dowiemy się czegoś nowego na temat procesu powstawania planet.Istnieje wiele powodów, ze względu na które z reguły nie jesteśmy w stanie obserwować egzoplanet bezpośrednio. W porównaniu z gwiazdami egzoplanety są bardzo małe i charakteryzują się niską jasnością, co oznacza, że dociera do nas zbyt mało odbijanego przez nie światła, abyśmy mogli dostrzec je przy pomocy dzisiejszych teleskopów.Z reguły planety wykrywa się, dostrzegając ich wpływ na ich gwiazdy macierzyste. Najpopularniejsza metoda wykrywania planet polega na obserwowaniu okresowych spadków jasności gwiazd powodowanych przez przechodzenie przed ich tarczami planet, które wokół nich krążą. Inna polega z kolei na wykrywaniu wpływu grawitacyjnego planety na gwiazdę.Oczywiście, wpływ planety na gwiazdę jest tym łatwiej wykryć, im większa jest ta planeta. Dlatego też większość egzoplanet, które już poznaliśmy, to planety wielkie bądź krążące blisko swoich gwiazd. Co jednak ciekawe, gdy planeta jest duża, ale znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, nie jesteśmy w stanie jej bezpośrednio zaobserwować, bowiem wówczas dosłownie ginie w świetle tej gwiazdy.2M0437b to planeta o pokaźnym rozmiarze, ale ta jest położona dość daleko swojej gwiazdy. Dzielą je jakieś 100 jednostki astronomiczne (1 jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca). Zwykle egzoplanety tak odległe od swoich gwiazd są zbyt chłodne, by emitować promieniowanie podczerwone, ale w przypadku 2M0437b tak nie jest. Dlaczego?Otóż, 2M0437b jest stosunkowo młoda – ma zaledwie kilka milionów lat. Dlatego też wciąż jest ona względnie ciepła – jej temperatura wynosi 1127 do 1227 stopni Celsjusza. Zatem, emituje ona słabe światło podczerwone. Choć jest ono słabe i musi pokonać 417 lat świetlnych, by do nas dotrzeć, ziemskie teleskopy są w stanie je wychwycić.2M0437b po raz pierwszy dostrzeżono w 2018 roku, z pomocą Teleskopu Subaru na Hawajach. Później przeprowadzono jej obserwacje w podczerwieni z użyciem Obserwatorium W.M. Kecka. Przez trzy lata badacze śledzili poruszającą się po niebie gwiazdę 2M0437 i na tej podstawie potwierdzili, że 2M0437b porusza się wraz z nią.