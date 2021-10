Naukowcy chcą, byś pomógł im w odnalezieniu kolejnych egzoplanet

Podejmiesz się tego zadania?

Kosmiczna misja dla Ciebie

„To ekscytujące, że możemy zaangażować internautów w nasze poszukiwania planet krążących wokół innych gwiazd.”

„Jesteśmy prawie pewni, że nasze programy komputerowe przegapiają niektóre planety.”

„To będą najbardziej niezwykłe sygnały, a więc prawdopodobnie i jedne z najciekawszych planet. Ludzie wciąż są mądrzejsi od maszyn i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, co odkryją nasi ochotnicy.”

Proces wymagający cierpliwości

Chciałbyś odkryć własną planetę? Jeśli tak, teraz możesz to marzenie spełnić. Tak się bowiem składa, że naukowcy chcą, aby internauci pomogli im w identyfikacji planet krążących wokół gwiazd spoza Układu Słonecznego.Prowadzony przez międzynarodową grupę astronomów projekt Planet Hunters Next-Generation Transit Search (NGTS) dysponuje pięcioletnim zestawem danych, który wymaga przeszukania. Jeśli zdecydujesz się zaakceptować misję wyznaczoną przez badaczy, Twoim zadaniem będzie odnalezienie wśród nich śladów gwiazd, które w pewnym momencie dosłownie nieco przygasły.Przygaszenie gwiazdy sugeruje, że wokół gwiazdy może krążyć planeta. Następuje ono zwykle wtedy, kiedy to planeta przechodzi przed tarczą gwiazdy, dokonując tranzytu. Metoda poszukiwania planet polegająca na wypatrywaniu tranzytów zwana jest właśnie… metodą tranzytu. To z jej pomocą wykryto większość poznanych dotychczas egzoplanet.Co najlepsze, nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w poszukiwaniu planet, by zaangażować się w próbę ich odkrycia. Wystarczy, że będziesz posiadał bystre oko i nieco cierpliwości, przeglądając wykresy danych zebranych przez teleskopy NGTS znajdujące się należącym do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) Obserwatorium Paranal w Chile., powiedział astrofizyk Peter Wheatley z Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii i kierownik NGTS.Cóż, ochotnicy muszą przebić się przez mnóstwo danych. To dlatego, że co dziesięć sekund teleskopy NGTS rejestrują zdjęcia tysięcy gwiazd na niebie. Algorytmy komputerowe wykorzystywane są do tego, by wykryć potencjalne tranzyty, ale algorytmy te nie są doskonałe. Niejednokrotnie zdarza się, że te wykrywają przyciemnienia gwiazd niezwiązane z planetami, albo pomijają przyciemnienia związane z planetami. Właśnie dlatego astronomowie chcą zaangażować w swoje badania więcej ludzi.No dobra, jak tak właściwie możesz astronomom pomóc? Po pierwsze, musisz przejść na stronę ich projektu . Tam kliknij w baner z napisem Exoplanet Transit Search. Gdy już zapoznasz się z krótką instrukcją zadania stworzoną przez naukowcy, przystąp do pracy.