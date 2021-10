Ile informacji przechowuje Wszechświat? Pewien fizyk to obliczył

Niesamowite.

Czym jest informacja? Cóż, w różnych dziedzinach nauki termin ten jest różnie determinowany. Informacje można rozumieć jako właściwość pewnych obiektów, relację miedzy elementami zbiorów pewnych obiektów, i nie tylko. Co jeśli jednak informacja jest też piątym stanem materii? W końcu, stanowi ona coś, co w mierzalny sposób posiada każda materia i energia. Zasady rządzące istnieniem materii i energii, takie jak masa, prędkość czy ładunek, to wszystkie zawarte w nich informacje.Bawiąc się powyższymi ideami, pewien fizyk – Melvin Vopson z Uniwersytetu Portsmouth w Wielkiej Brytanii – postanowił obliczyć, ile informacji o sobie przechowuje każda cząstka elementarna, taka jak elektron. Następnie użył on tych obliczeń, aby oszacować, ile informacji zawiera… cały Wszechświat.powiedział VopsonVopson oszacował, że każda cząstka w obserwowalnym Wszechświecie zawiera po 1509 bitów informacji. Dokonał on tego, wykorzystując teorię informacji Claude’a E. Shannona. Teoria informacji wiąże entropię – będącą miarą ilości niepewności w systemie – z informacją.Zgodnie teorią informacji ilość informacji, jaką możemy uzyskać o jakimś zdarzeniu jest zależna od stopnia naszej niepewności co do tego zdarzenia. Na przykład, wynik rzutu monetą (zdarzenia) zawiera 1 bit informacji. Załóżmy, że tym wynikiem był orzeł. Jeżeli moneta posiadałaby orła z obydwu stron, oczekiwany wynik (który byłby orłem) posiadałby zero bitów informacji, ponieważ nie wnosiłby nic nowego do tego, co już wiedzieliśmy. Jeśli jednak mimo 100 procentowej szansy na orła wypadłaby reszka, ten zaskakujący wynik dostarczyłby nieco więcej informacji niż rutynowe zdarzenie jednobitowe, dlatego że nie był oczekiwany.Gdy już Vopson zastosował te wszystkie założenia, by obliczyć, ile informacji przechowuje każdy elektron, neutron i inne cząsteczki, przemnożył uzyskane wyniki tak, by dowiedzieć się, ile informacji przechowuje cały obserwowalny Wszechświat. Wynik był naprawdę oszałamiający – wyobraźcie sobie cyfrę 6, za którą ciągnie się aż 80 zer – to właśnie on.Co istotne, wynik uzyskany przez Vopsona był niższy niż w przypadku wcześniejszych szacunków. Fizyk się tego jednak spodziewał, a to dlatego, że dotychczas pod uwagę brano cały Wszechświat, a on ograniczył swoje obliczenia tylko do jego obserwowalnych części. Nie wziął on też pod uwagę chociażby antycząstek, z prostego powodu. Ich żywot jest niezwykle krótki, a więc ich obserwacja jest możliwa tylko podczas specjalnych eksperymentów. Dlatego ich udział w obserwowalnym Wszechświecie jest znikomy, a co za tym idzie – i ich zdolność do rejestrowania informacji. Kolejną cząstka, która nie została wzięta pod uwagę, to bozon., pisze Vopson.Ciekawe, czy obserwowalny Wszechświat faktycznie zawiera tyle informacji, ile wynika z obliczeń Vopsona. Kto wie, może kiedyś ktoś będzie w stanie to sprawdzić.Źródło: AIP Publishing / fot. tyt. Canva