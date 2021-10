Meteoryt spadł do łóżka śpiącej kobiety. Nieomal doszło do tragedii

Nagłe zdarzenie okazało się niespodziewanym przybyszem z kosmosu

Il y a quelques jours, le 3 octobre 2021, Ruth Hamilton fut réveillée au son d'une déflagration et par des débris lui tombant sur le visage. Une météorite grosse comme un poing venait de traverser son toit et d'atterrir tout près de son oreiller !https://t.co/EQwdnTR22l pic.twitter.com/qniMnJqGvy — Tu sais pas quoi ?! (@tuCpakoa) October 17, 2021

Jaka jest szansa na pobliskie trafienie meteorytem? Dużo mniejsza niż na wygraną w Lotto

Uderzenie przez kosmiczną skałę spadającą z nieba jest skrajnie nieprawdopodobnym wydarzeniem. Nawet na wygranie w Lotto mamy większą szansę. Jednak pewna kobieta z Kanady niemalże nie została trafiona przez meteoryt i to śpiąc we własnym łóżku.Ruth Hamilton z Golden w Kolumbii Brytyjskiej (zachodnia prowincja Kanady) została nagle obudzona przez wielki hałas. Zaskoczona zauważyła wokół siebie nieco gruzu, a w miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdowała się jej głowa spoczywał 1,3 kilogramowy głaz wielkości pięści. Pochodzenie nietypowego przybysza było nieznane. Wystraszona kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy, aby zgłosić zajście. Przybyły policjant po oględzinach kamienia i dziury w dachu skontaktował się z lokalną firmą budowlaną, aby zapytać o możliwą eksplozję podczas prac na pobliskiej autostradzie.Widać funkcjonariusz myślał, że obecność głazu mogła być wynikiem działania budowlańców, ale ci zaprzeczyli wystąpieniu incydentu tego typu i wspomnieli o jasnym świetle na niebie i eksplozji. Wtedy sama poszkodowana (co prawda nie zdrowotnie, ale dach został uszkodzony, nie można zapominać też o szoku) zdała sobie sprawę, że na jej poduszce leży pochodząca z przestrzeni kosmicznej skała.Szansa na takie zdarzenie jest skrajnie nieprawdopodobna i według profesora fizyki i astronomii z Uniwersytetu Zachodniego Ontario Petera Browna wynosi jak 1 do 100 miliardów! Dużo bardziej opłaca się grać na loterii jak np. Lotto (szansa na trafienie głównej wygranej wynosi 1 do 14 milionów) niż liczyć na takie zdarzenie. Jednak wciąż szansa nie jest zerowa.Jak wspomniała Ruth Hamilton dla CBC - "Śpisz głęboko, myślisz że bezpiecznie w swoim łóżku i nagle może cię zabić meteoryt." Kobieta planuje wysłać meteoryt do badań naukowcom ze wspominanego Uniwersytetu Zachodniego Ontario z Kanady.Źródło: space com / CBC @ YouTube