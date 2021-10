Ta sonda NASA zbada historię Układu Słonecznego. Lucy już w komosie

Kolejna wieloletnia misja zapoczątkowana.

Stało się, NASA wysłała w kosmos pierwszą sondę, która przyjrzy się z bliska tak zwanym planetoidom trojańskim – asteroidom krążącym wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do orbity Jowisza. Sonda ta – Lucy – poświęci 12 lat na realizację swojej misji – misji, która może pozwolić odkryć wiele kart na temat przeszłości Układu Słonecznego.Asteroid trojańskich jest w Układzie Słonecznym całe mnóstwo. Są one bardzo intrygujące, ponieważ uważa się, że powstały we wczesnym Układzie Słonecznym. Mogą stanowić one zatem całe skarbnice cennych informacji na temat dysku protoplanetarnego, z którego powstały Ziemia, Uran, Neptun i inne planety. Tak jak szkielet australopiteka Lucy pomógł paleoantropologom w zrozumieniu ewolucji człowieka, tak NASA ma nadzieję, że sonda Lucy powie astronomom co nieco o ewolucji Układu Słonecznego.

Asteroidy Trojańskie krążą wokół Słońca po orbitach zbliżonych do orbity Jowisza. | Źródło: Wikimedia Commons

Udany start

Start sondy Lucy i rakiety Atlas V. | Źródło: NASA/Bill Ingalls



Kosmiczna kapsuła czasu

Wygrawerowana tablica umieszczona przez NASA wewnątrz sondy Lucy. | Źródło: NASA

Podczas swojej misji Lucy odwiedzi i przeprowadzi obserwacje tylko ośmiu planetoid – w tym planetoid trojańskich. To powiedziawszy, żadna inna sonda dotychczas nie otrzymała zadania przyjrzenia się aż takiej liczbie asteroid.Pierwszą asteroidą, do której Lucy się zbliży, będzie Donaldjohanson zlokalizowana w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Tak się składa, że nazwano ją na cześć odkrywcy szkieletu australopiteka Lucy. Między 2027 a 2033 rokiem sonda napotka zaś już siedem planetoid trojańskich – pięć należących do grupy przemieszczającej się przed Jowiszem i dwie należące do grupy, która za nim podąża.Lucy ma dokonywać przelotów w pobliżu swój celów w odległości około 400 kilometrów od ich powierzchni. Podczas tych przelotów sonda będzie prowadzić z pomocą swoich instrumentów przeróżne pomiary, które pozwolą poznać ich geologię, składy, masę, gęstość oraz objętość.Lucy została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną 16 października, o 5:34 rano czasu lokalnego (GMT). Start odbył się z przylądka Canaveral. Rakieta, na pokładzie której sonda się znalazła, to Atlas V. Około godzinę po starcie dwa pojazdy się rozłączyły, a Lucy pomyślnie rozłożyła swoje panele słoneczne.W tej chwili Lucy ładuje swoje baterię, pokonując swoje pierwsze okrążenie wokół słońca. Za rok, bo w październiku 2022 roku, zbliży się ona do Ziemi w celu uzyskania asysty grawitacyjnej. W roku 2024 dokona tego ponownie, ale nie po raz ostatni. Ostatni przelot w pobliżu Ziemi będzie miał bowiem miejsce w roku 2031, czyli po tym, gdy sonda zdąży zbadań większość swoich celów.Lucy jest jednym z produktów Programu Discovery. Jest to ta sama inicjatywa, w ramach której NASA wyśle na Wenus sondy DAVINCI+ i VERITAS. Misja Lucy zakończy się w 2033 roku, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy te dwa pojazdy dotrą do Wenus. Jak jednak można się domyślić, po tym czasie nie wróci ona na Ziemię. Zamiast tego przez najpewniej setki tysięcy lat będzie ona krążyć ona między Ziemią a trojanami.Co ciekawe, wewnątrz Lucy umieszczono specjalną tablicę, na której umieszczono między innymi wiadomości od laureatów Nagrody Nobla i muzyków, a także obraz konfiguracji, jaką Układ Słoneczny przyjął 16 października 2021 roku, czyli w dniu startu sondy. Nie jest to jednak prezent dla obcych, a kapsuła czasu pozostawiona dla przyszłych pokoleń.Ciekawe czy za tysiące lat ktoś faktycznie przechwyci Lucy. Jeszcze ciekawsze jest, jak wtedy będzie wyglądała Ziemia i jak bardzo odmiennymi językami od dzisiejszych będą wówczas mówić jej mieszkańcy.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech