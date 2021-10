Kosmiczny Teleskop Hubble'a uchwycił na zdjęciu kosmicznego Pac-Mana

Niesamowity widok.

Pac-Man w kosmosie

Nie, to nie Pac-Man przedzierający się przez kosmos i pożerający napotykane przez siebie gwiazdy. To, co widać na najnowszych zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a opublikowanym przez NASA, to gigantyczne pozostałości po wybuchu supernowej. Trzeba jednak przyznać, że zaskakująco mocno przypominają one bohatera słynnej japońskiej serii gier wideo.Omawiany obiekt, znany jako N 63A, powstał pod wpływem gwałtownej eksplozji wywołanej przez gwiazdę zapadającą się pod własnym ciężarem. Gdy gwiazda wybuchła jako supernowa, utworzyła gigantyczną mgławicę widoczną dziś na zdjęciu wykonanym przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Mgławica ta znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana, pobliskiej galaktyce, położonej 163 tysiące lat świetlnych z dala od Drogi Mlecznej. Wielki Obłok Magellana to jedna z niewielu galaktyk widziana gołym okiem z Ziemi.Wielki Obłok Magellana zawiera wiele obszarów gwiazdotwórczych, w których duże obłoki kondensują się i zapadają w młode gwiazdy. N 63A położona jest w jednym z takich gwiezdnych żłobków. Otoczona jest ona licznymi gwiazdami, które przypominają kulki mocy połykane przez Pac-Mana w kultowej grze.