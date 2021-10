E-papierosy szkodzą bardziej, niż myślano? W ich oparach wykryto tysiące nieznanych substancji

Niepokojące wyniki badań.

Czające się ryzyko

Szkodliwy marketing

Pierwsze w swoim rodzaju badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wykazało obecność tysięcy nieznanych substancji chemicznych w płynach do e-papierosów i aerozolu, który e-papierosy wytwarzają. Naukowcy wykryli ogromną gamę niezidentyfikowanych chemikaliów oraz garść znanych i potencjalnie szkodliwych związków. Niestety, po raz kolejny widać, że e-papierosy nie są aż tak dobrą alternatywą dla klasycznych papierosów, jak mogłoby się wydawać., wyjaśnił jeden z autorów pracy, Carsten Prasse.Badanie z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa jest pierwszym, w ramach którego przeprowadzono dokładną, nieukierunkowaną analizę wszystkich potencjalnych związków obecnych w tak zwanych liquidach do e-papierosów i ich oparach z pomocą metod chromatografii cieczowej oraz spektrometrii masowej o wysokiej rozdzielczości. Uczeni przetestowali cztery popularne liquidy do e-papierosów o smaku tytoniowym i ich opary wygenerowane przez cztery popularne typy e-papierosów.Podczas badań wykryto prawie 2000 różnych związków chemicznych, z których większości nie udało się zidentyfikować. Na pozostałość, czyli związki zidentyfikowane, składało się między innymi sześć potencjalnie szkodliwych substancji. Dwie to aromaty łączone z podrażnianiem dróg oddechowych, kolejne trzy to chemikalia przemysłowe, jedna jest pestycydem, a ostatnia to… kofeina.Mina Tehrani, główna autorka badania, zauważa, że aż dwa z czterech przetestowanych płynów zawierały kofeinę. Wiadomo, że śladowe ilości kofeiny wchodzą w skład liquidów o aromacie kawy lub czekolady, ale testowano przecież tylko liquidy tytoniowe. Uczeni byli więc zaskoczeni odkryciem.Kolejnym nieoczekiwanym odkryciem była obecność w oparach liquidów skondensowanych związków węglowodoropodobnych. Związki te zwykle wytwarzane są podczas procesu spalania, który w e-papierosach nie zachodzi.Nowe badanie rzecz jasna nie jest pierwszym, w ramach którego wykryto potencjalnie niebezpieczne substancje w liquidach do e-papierosów. Należy jednak pamiętać, że to konkretne badanie, tak jak wiele innych, miało na celu wykrycie jakichkolwiek śladów chemikaliów. W ich ramach nie sprawdzono, czy chemikalia te faktycznie wyrządzają jakieś szkody podczas używania e-papierosów i czy występują w dawkach wystarczających, by mogły szkody wyrządzać.Z drugiej strony, uczeni z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pokazali, jak mało wiemy o liquidach używanych w e-papierosach. Dlatego też uważają o ni, że e-papierosy nie powinny być uznawane z „zdrową” alternatywę dla klasycznych papierosów, a właśnie w ten sposób często są reklamowane., powiedział Carsten Prasse.Źródło: Uniwersytet Johnsa Hopkinsa , fot. tyt. Canva